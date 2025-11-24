«Η ασφάλιση του μέλλοντος θα μας δίνει δύναμη να ζούμε με σιγουριά, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να χτίζουμε μια πιο αισιόδοξη καθημερινότητα»

Η ασφάλιση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, έχει προχωρήσει πολύ πέρα από τα παραδοσιακά της όρια. Στην εποχή μας, οι νέες ανάγκες και προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού, καθορίζουν τη νέα πραγματικότητα στον τομέα αυτό.

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναλύει τις σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται στον κλάδο και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τον μελλοντικό σχεδιασμό ασφαλιστικών προϊόντων. Στη συνέντευξή του, εξηγεί πώς η εταιρεία του προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας τεχνολογία, δεδομένα και καινοτομίες για να προσφέρει πιο εξατομικευμένες, προσιτές και βιώσιμες λύσεις. Επισημαίνει ότι η ασφάλιση δεν είναι πλέον μόνο ένας τρόπος αποζημίωσης μετά από κάποιο γεγονός, αλλά και ένας μηχανισμός πρόληψης και ενίσχυσης της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, μιλάει για την ανάγκη να αναπτυχθούν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων γενιών, οι οποίες ζουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πιο ευέλικτο περιβάλλον.

– Η έννοια της ασφάλισης επεκτείνεται συνεχώς πέρα από τα παραδοσιακά πεδία. Ποιες νέες ανάγκες βλέπετε να διαμορφώνονται σήμερα στην ελληνική κοινωνία;

Η ασφάλιση εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τις ανάγκες των ανθρώπων και τις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει με ταχύτητα. Η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού, η τεχνολογική πρόοδος και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν νέες μορφές κινδύνων αλλά και νέες ευκαιρίες προστασίας. Σήμερα, η ασφάλιση δεν αφορά μόνο την αποζημίωση μετά από ένα γεγονός, αλλά και τη διαχείριση των ρίσκων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά.

Η μεγάλη πρόκληση -και συνάμα ευκαιρία- είναι να μετατραπεί η ασφάλιση σε σύμμαχο πρόληψης και βιωσιμότητας, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και τις συνεργασίες, ώστε να προσφέρει πιο προσιτές, δίκαιες και εξατομικευμένες λύσεις. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε.

– Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει φέρει η Εθνική Ασφαλιστική στην καθημερινότητα των πολιτών τα τελευταία χρόνια;

Στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση του πολίτη με την ασφάλιση, καθιστώντας την πιο προσιτή, ανθρώπινη και κατανοητή. Επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, ώστε να κάνουμε την εμπειρία του πελάτη απλούστερη και πιο διαφανή. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουμε μειώσει σημαντικά τους χρόνους αποζημίωσης και βελτιώσαμε τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε νέα, ευέλικτα προγράμματα που προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής των ανθρώπων – από την υγεία και την οικογένεια, έως τις ψηφιακές τους δραστηριότητες. Το Full Cyber Protection, για παράδειγμα, προσφέρει προστασία από ηλεκτρονικές απάτες και την κλοπή της ψηφιακής ταυτότητας, απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες.

Η Εθνική Ασφαλιστική εξελίσσεται από μια εταιρεία που «προστατεύει» σε μια εταιρεία που ενδυναμώνει. Εξελίσσεται σε έναν σταθερό σύμμαχο που βοηθά τον πολίτη να βλέπει το μέλλον με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

– Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Εθνικής Ασφαλιστικής;

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναγέννησης και ανάπτυξης. Η νέα εποχή της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε τον στρατηγικό μας μετασχηματισμό, επενδύοντας σε τομείς που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την εμπειρία πελάτη.

Επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας, στη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας πελατοκεντρικής κουλτούρας. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε ηγέτες στην αγορά, προσφέροντας αξία όχι μόνο στους ασφαλισμένους, αλλά και στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

– Τα μεγάλα δεδομένα και η τεχνολογία επιτρέπουν πλέον την ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνων. Πόσο μπορεί αυτό να αλλάξει το προφίλ και το κόστος της ασφάλισης στο μέλλον;

Η τεχνολογία μάς δίνει τη δυνατότητα να περνάμε από τη γενική στατιστική ανάλυση σε δυναμικές και εξατομικευμένες λύσεις. Αυτό σημαίνει καλύτερη πρόληψη, δικαιότερη τιμολόγηση και χαμηλότερο κόστος για τον ασφαλισμένο.

Παράλληλα, μας επιτρέπει να κατανοούμε βαθύτερα τις ανάγκες των πελατών και να παρεμβαίνουμε προληπτικά όπου χρειάζεται.

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι να διατηρούμε την ανθρώπινη διάσταση και να διαχειριζόμαστε την τεχνολογία με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

– Αν προχωρήσουμε προς το 2040, πιστεύετε ότι η ασφάλιση θα είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την πρόληψη παρά με την αποζημίωση;

Αναμφίβολα. Η ασφάλιση του μέλλοντος θα εστιάζει στην πρόληψη και την ενεργητική διαχείριση κινδύνων. Η χρήση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία πρόβλεψης θα δίνουν τη δυνατότητα να προλαμβάνουμε αντί να επανορθώνουμε.

Στους τομείς της υγείας και της κλιματικής κρίσης αυτό είναι κρίσιμο. Η πρόληψη δεν είναι μόνο οικονομικά αποδοτική – είναι κοινωνικά υπεύθυνη. Είναι ο τρόπος για να χτίσουμε μια πιο ανθεκτική κοινωνία.

– Οι νέες γενιές έχουν διαφορετική σχέση με την έννοια της ιδιοκτησίας, της εργασίας και της ασφάλειας. Πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν τα ασφαλιστικά προϊόντα σε αυτές τις αλλαγές;

Οι νέες γενιές ζουν σε μια οικονομία ευελιξίας, με προσωρινή εργασία, ψηφιακές δραστηριότητες και διαφορετική σχέση με την ιδιοκτησία. Γι’ αυτό η ασφάλιση πρέπει να γίνει ευέλικτη, προσωποποιημένη και on demand. Η τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία προγραμμάτων που προσαρμόζονται άμεσα στις ανάγκες του κάθε πελάτη και εξελίσσονται μαζί του.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τις νεότερες γενιές. Να χτίσουμε ασφαλιστική συνείδηση και να δείξουμε ότι η ασφάλιση είναι εργαλείο ελευθερίας και αυτονομίας, όχι υποχρέωση.

– Η κλιματική κρίση φέρνει ολοένα και περισσότερους κινδύνους. Πώς μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να γίνει όχι μόνο «αντισταθμιστής ζημιών» αλλά και ουσιαστικός παράγοντας θωράκισης της κοινωνίας;

Η κλιματική κρίση αλλάζει τα πάντα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να περάσουν από τη «διαχείριση των ζημιών» στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. Στην Εθνική Ασφαλιστική στρατηγική μας επιδίωξη είναι η επένδυση σε εργαλεία που βοηθούν τους πελάτες να προλαμβάνουν και να μετριάζουν τους κινδύνους.

Ταυτόχρονα, προωθούμε τη συνεργασία με το κράτος και τους φορείς της αγοράς για να ενισχυθεί η πρόληψη φυσικών καταστροφών και η ενημέρωση των πολιτών. Η ασφάλιση μπορεί και πρέπει να γίνει μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας.

– Πώς θα περιγράφατε το μέλλον της ασφάλισης με ορίζοντα το 2040;

Η ασφάλιση του 2040 θα είναι πιο έξυπνη, πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη. Η τεχνολογία θα επιτρέπει πλήρη εξατομίκευση, αλλά το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα είναι η εμπιστοσύνη.

Η ασφάλιση θα μετατραπεί σε μηχανισμό ενδυνάμωσης και κοινωνικής σταθερότητας, βοηθώντας τους ανθρώπους να σχεδιάζουν τη ζωή τους με βεβαιότητα και τους οργανισμούς να αναπτύσσονται με υπευθυνότητα.

Πάνω απ’ όλα, θα είναι ένας κλάδος με ουσία και αποστολή – να φροντίζει πρωτίστως τους ανθρώπους.

– Ποια αξία ή προσωπικό μάθημα θεωρείτε ότι σας καθοδηγεί περισσότερο στη λήψη αποφάσεων;

Αυτό που με καθοδηγεί είναι η ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους – στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες, στους ασφαλισμένους μας. Πιστεύω βαθιά ότι η ηγεσία δεν αφορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, αλλά τη δημιουργία εμπιστοσύνης και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Η ακεραιότητα, η επιμονή και η πίστη στη δύναμη της ομάδας είναι αξίες που δεν διαπραγματεύομαι. Αυτές μας επιτρέπουν να προχωρούμε με σταθερότητα και αξιοπιστία, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους, ακόμα και στις πιο κρίσιμες αποφάσεις.

– Από την προσωπική σας εμπειρία, ποια στιγμή θεωρείτε καθοριστική για την πορεία σας μέχρι σήμερα;

Καθοριστική ήταν κάθε στιγμή που χρειάστηκε να ηγηθώ μέσα στην αλλαγή – να κρατήσω σταθερό τον προσανατολισμό της ομάδας και να εμπνεύσω εμπιστοσύνη σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας.

Η πιο σημαντική εμπειρία μου είναι ότι η πρόοδος έρχεται όταν συνδυάζεις όραμα με πειθαρχία και ταυτόχρονα αποφασίζεις να προχωρήσεις με σταθερότητα, ακόμα κι όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος.

– Αν βάζατε ένα προσωπικό μήνυμα σε μια «χρονοκάψουλα» για το 2040, τι θα γράφατε στον Δημήτρη του μέλλοντος;

Θα του θύμιζα να παραμένει ανήσυχος, ανοιχτός και αισιόδοξος. Να μην ξεχάσει ότι η πρόοδος δεν έρχεται από τη βεβαιότητα, αλλά από το θάρρος να αλλάζεις με ευθύνη, ακεραιότητα και ανθρωπιά.

Και να συνεχίζει να πιστεύει ότι το καλύτερο είναι πάντα μπροστά.