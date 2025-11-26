Η ανάπτυξη επιταχύνει την επέκταση με βιώσιμο πρόσημο για την πόλη της Αθήνας

Με την επιβατική κίνηση να διατηρεί σταθερά ανοδική τροχιά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) επιταχύνει το Πρόγραμμα Επέκτασης με συγκεκριμένα έργα και σαφή χρονοδιαγράμματα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η κίνηση ανήλθε σε 3,48 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Στο εννεάμηνο, οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 6,7% και έφτασαν συνολικά τα 26,19 εκατομμύρια (εσωτερικού +2,2%, διεθνείς +8,5%). Αντίστοιχα, οι πτήσεις ανήλθαν σε 219.297 καταγράφοντας αύξηση 5,6%, με του εσωτερικού να αυξάνονται 1% και τις διεθνείς πτήσεις ενισχυμένες κατά 8,8%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Αθήνας ως κόμβου συνδεσιμότητας και θέτουν τον ρυθμό για τις υποδομές της επόμενης ημέρας.

Πρόγραμμα Επέκτασης

Κατά το Α’ εξάμηνο 2025, ο ΔΑΑ ανέθεσε -μετά από διεθνή διαγωνισμό- δύο κομβικά έργα που ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται το Β’ τρίμηνο 2027:



– Νέος Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων στον υφιστάμενο χώρο P1, χωρητικότητας 3.365 θέσεων (σε 7 ορόφους, συνολικό εμβαδόν ~98.600 τ.μ.). Τα δύο πρώτα επίπεδα θα εξυπηρετούν εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (με γραφειακούς χώρους και πλυντήριο), οι υπόλοιποι όροφοι θα καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες στάθμευσης.



– Νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα με 32 απομακρυσμένες θέσεις Code C, σταθμό εξυπηρέτησης, νέους τροχοδρόμους και γέφυρες οχημάτων εξυπηρέτησης.



Παράλληλα, η μελετητική σύμπραξη AVW Architecture, ανάδοχος του έργου επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, ολοκληρώνει τη Γενική Μελέτη για ένα πρόγραμμα που αυξάνει τη συνολική επιφάνεια του αεροσταθμού κατά περίπου 150.000 τ.μ. (+68%). Η νέα διαμόρφωση θα αναβαθμίσει όλους τους κρίσιμους σταθμούς της ταξιδιωτικής διαδρομής: check-in, έλεγχο ασφαλείας, διαβατηριακό έλεγχο, χώρους επιβίβασης, διαχείριση αποσκευών, καθώς και τους επιχειρησιακούς χώρους υποστήριξης. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αύξηση των εμπορικών επιφανειών (άνω του 100%), ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο άνετο και σύγχρονο περιβάλλον για τον ταξιδιώτη, με περισσότερες επιλογές και καλύτερη ροή.

Early Contractor Involvement: Καλύτερος σχεδιασμός, μικρότερο ρίσκο

Για τα μεγάλα έργα του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, ο ΔΑΑ «τρέχει» διεθνή διαγωνισμό με προσέγγιση Early Contractor Involvement (ECI). Η πρώιμη συμμετοχή εργολάβου εξασφαλίζει τεχνική ανατροφοδότηση κατά τον σχεδιασμό, επιταχύνει κρίσιμες αποφάσεις και μειώνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στο στάδιο κατασκευής. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή προτιμητέου αναδόχου τοποθετείται στις αρχές του 2026, με ενδιάμεσο διάστημα ενεργού ECI, ώστε ο σχεδιασμός να «κλειδώνει» με ρεαλιστικούς όρους κατασκευασιμότητας.

Από τα 33 στα 40 εκατομμύρια: Η επιτάχυνση που «κουμπώνει» με τη ζήτηση

Ο νέος σχεδιασμός του τερματικού ενσωματώνει τις φάσεις 33MAP και 40MAP, με συγχώνευση και επίσπευση των πρώτων σταδίων. Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας σε 40 εκατ. επιβάτες έως το 2032, με συντομότερα ενδιάμεσα ορόσημα από τον αρχικό προγραμματισμό. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο περισσότερη χωρητικότητα, αλλά και:

• Λειτουργική ανθεκτικότητα (λιγότερες αιχμές, ομαλότερη ροή, μειωμένοι χρόνοι αναμονής).

• Καλύτερη εμπειρία (ευρύχωροι, σύγχρονοι χώροι – «ένα αεροδρόμιο που αναπνέει»).

• Μεγαλύτερη εμπορική αξία (νέα concepts, συνεργασίες, περισσότερες επιλογές για τον ταξιδιώτη).

Χρηματοδότηση με ισορροπία

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου €1,28 δισ. (τιμές 2024) και υλοποιείται στο διάστημα 2025-2032. Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από δανεισμό (ήδη σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο) και εν μέρει από το Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων μέσω του Scrip Dividend. Η επανεπένδυση μερίσματος ενισχύει τα ίδια κεφάλαια, που αποτελούν βάση υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων από τις αεροπορικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας σταθερές αποδόσεις και βιώσιμη χρηματοοικονομική ισορροπία.

Στην ανάπτυξη της ζήτησης, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απαντά με έργα σε εξέλιξη, ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα που βάζουν τον άνθρωπο και τη λειτουργία στο επίκεντρο – Φροντίζοντας παράλληλα για το βιώσιμο αποτύπωμα του προορισμού Αθήνα

Ανάπτυξη που «σέβεται» τον χώρο και την ενέργεια

Ο σχεδιασμός της επέκτασης προχωρά παράλληλα με τις ενεργειακές πρωτοβουλίες του αεροδρομίου. Ο στόχος είναι ένα αποδοτικό, ενεργειακά έξυπνο περιβάλλον που αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής και ενισχύει τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος του ΔΑΑ – από την ενεργειακή απόδοση των νέων εγκαταστάσεων έως την παραγωγή πράσινης ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών. Η φιλοσοφία είναι απλή: μεγαλύτερη χωρητικότητα δεν σημαίνει μεγαλύτερο αποτύπωμα, αλλά έξυπνη χρήση χώρων, ενέργειας και τεχνολογίας.

Γιατί τώρα

Η Αθήνα έχει εδραιωθεί στην κορυφή των ευρωπαϊκών επιδόσεων μετά την πανδημία, με υψηλή εξωστρέφεια σε διεθνείς αγορές και ισχυρή τουριστική ζήτηση. Η πρόσφατη διάκριση του ΔΑΑ στα ACI EUROPE Best Airport Awards 2025 (κατηγορία 25-40 εκατ. επιβατών) επιβεβαιώνει την ικανότητά του να προβλέπει, να προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται. Η επιτάχυνση των έργων δεν είναι «επικοινωνιακή κίνηση» – είναι απάντηση στις πραγματικές ανάγκες της ζήτησης και στον ρυθμό ανάπτυξης της πόλης και της χώρας.

Τι κερδίζει ο ταξιδιώτης – Τι κερδίζει η οικονομία

Με το Πρόγραμμα Επέκτασης, ο ταξιδιώτης θα βρίσκει γρηγορότερο έλεγχο, περισσότερες γέφυρες επιβίβασης και θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, πιο άνετους χώρους αναμονής, πλουσιότερη εμπορική εμπειρία και καλύτερη πληροφόρηση σε κάθε στάδιο. Για την οικονομία, η Αθήνα αποκτά ένα υποδομικό «εργαλείο» που στηρίζει τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τη συνδεσιμότητα της χώρας με την Ευρώπη και τον κόσμο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα και επενδύσεις.



Στην ανάπτυξη της ζήτησης, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απαντά με έργα σε εξέλιξη, ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα και σχεδιασμό που βάζει τον άνθρωπο και τη λειτουργία στο επίκεντρο, φροντίζοντας παράλληλα για το βιώσιμο αποτύπωμα του προορισμού Αθήνα.