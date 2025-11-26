«Η υπεύθυνη διασκέδαση αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας και είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας»

Η Stoiximan διανύει μια περίοδο ουσιαστικής και πολυεπίπεδης εξέλιξης, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής, προηγμένα μοντέλα προσωποποίησης και νέα εργαλεία που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ζουν το online gaming. Με στρατηγική που βάζει σταθερά τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αξιοποιεί δεδομένα, διεθνείς πρακτικές και συνεχή έρευνα, η εταιρεία στρέφεται δυναμικά προς τη Generation Z και τις νέες μορφές διασκέδασης που ενώνουν gaming και sports entertainment.

Ο Κώστας Διορέλης, Εμπορικός Διευθυντής της Stoiximan, τονίζει ότι η πελατοκεντρική φιλοσοφία «ακούμε, αναλύουμε και εξελίσσουμε» αποτελεί πυρήνα της ταυτότητάς της, δημιουργώντας μια ψηφιακή εμπειρία όπου καινοτομία και υπευθυνότητα συνυπάρχουν ως ενιαία πρόταση αξίας.

– Η Stoiximan θεωρείται πλέον «το απόλυτο success story» στον χώρο των διαδικτυακών παιγνίων. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας της;

Η επιτυχία της Stoiximan δεν είναι προϊόν συγκυριών, αλλά αποτέλεσμα της συνεπούς εφαρμογής μιας στρατηγικής που από την πρώτη στιγμή τοποθέτησε τον παίκτη στο επίκεντρο. Αναπτύξαμε ένα προϊόν σχεδιασμένο από τους πελάτες και για τους πελάτες, μετατρέποντας την εμπειρία τους σε οδηγό κάθε μας απόφασης.

Η πελατοκεντρικότητα είναι στο DNA μας: ακούμε, αναλύουμε και εξελίσσουμε διαρκώς ό,τι προσφέρουμε, συνδυάζοντας διασκέδαση και υπεύθυνο παιχνίδι. Αυτή η προσήλωση στην εμπειρία του πελάτη μάς επέτρεψε να ηγηθούμε των εξελίξεων και να διαμορφώσουμε νέα πρότυπα στην αγορά.

Παράλληλα, επιδιώκουμε να παραμένουμε ανθεκτικοί και ευέλικτοι. Δεν σταματάμε ποτέ να βελτιώνουμε ό,τι κάνουμε, από την τεχνολογία μας, μέχρι τον τρόπο που στηρίζουμε τον αθλητισμό και την κοινωνία. Και, πάνω απ’ όλα, χαράζουμε εμείς τον δρόμο. Δεν διστάζουμε να πειραματιστούμε, να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, να καινοτομήσουμε, να δημιουργήσουμε τα standards της αγοράς. Τίποτα όμως δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τους ανθρώπους μας. Τα εξαιρετικά στελέχη της ομάδας μας που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πάει η Stoiximan ακόμα πιο ψηλά.

– Η εταιρεία διανύει μια νέα εποχή εξέλιξης και εξωστρέφειας. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη νέα πορεία;

Η Stoiximan ήταν ανέκαθεν μια εξωστρεφής εταιρεία, με ενεργή παρουσία, ισχυρές χορηγίες και ένα από τα πιο πολυδιάστατα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα, ως αυτόνομη εταιρεία εντός του Ομίλου ΟΠΑΠ – Allwyn, αυτή η εξωστρέφεια αποκτά νέα δυναμική.

Παρακολουθούμε και υιοθετούμε best-in-class πρακτικές διεθνώς, επενδύοντας παράλληλα στις τεχνολογίες του μέλλοντος, από την τεχνητή νοημοσύνη έως το advanced personalisation. Στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε διαρκώς την εμπειρία του παίκτη, προσφέροντας προηγμένες, ουσιαστικά προσωποποιημένες εμπειρίες διασκέδασης που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και των πιο απαιτητικών πελατών.

– Από τη δική σας οπτική, τι διαφοροποιεί τη Stoiximan από τον ανταγωνισμό;

Η ανάπτυξη κάθε προϊόντος και υπηρεσίας μας ξεκινά, όπως προανέφερα, από μια βασική αρχή: την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών και των συμπεριφορών του παίκτη. Δεν δημιουργούμε λύσεις που «φανταζόμαστε» ότι χρειάζονται οι πελάτες, τις συνδιαμορφώνουμε μαζί τους, αξιοποιώντας δεδομένα που λαμβάνουμε μέσα από το δικό τους feedback και τη συνεχή έρευνα της ομάδας μας.

Κάθε νέα δυνατότητα, λειτουργικότητα ή βελτίωση της πλατφόρμας είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και στρατηγικής επιλογής να ενισχύουμε την εμπειρία του χρήστη με τρόπο ουσιαστικό: να του δίνουμε περισσότερες δυνατότητες, μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια. Με απλά λόγια, να του προσφέρουμε μία συνολική εμπειρία παιχνιδιού που ξεχωρίζει.

Δεν θέλουμε να ακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς, αλλά να ανεβάζουμε τον πήχη, να θέτουμε νέα standards, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο μας ως οργανισμός που εξελίσσεται μαζί με τους παίκτες και χτίζει το μέλλον του online gaming με σεβασμό, υπευθυνότητα και καινοτομία.

– Πώς αξιοποιείται η τεχνολογία στη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων και στην ενίσχυση της εμπειρίας του παίκτη;

Στη Stoiximan η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι εργαλείο για να προσφέρουμε μια καλύτερη, πιο ασφαλή και πιο προσωποποιημένη εμπειρία στους παίκτες μας. Παρακολουθούμε συστηματικά τις τεχνολογικές εξελίξεις και αξιοποιούμε σε βάθος τα δεδομένα και τις συμπεριφορές των πελατών μας, δημιουργώντας κύκλους ανατροφοδότησης για τον σχεδιασμό των προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίζουμε άμεσα τις ανάγκες των χρηστών και να βελτιστοποιούμε την εμπειρία τους με παρεμβάσεις που είναι στοχευμένες και απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.

– Ας σταθούμε στην εμπειρία του παίκτη. Πώς εξελίσσεται μέσα από τη δημιουργικότητα, τα δεδομένα και τις εμπορικές πρωτοβουλίες της εταιρείας;

Τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να κατανοούμε σε βάθος τις συμπεριφορές, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των παικτών, ώστε να δημιουργούμε εμπειρίες που είναι πραγματικά προσωποποιημένες. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται σε όλα μας τα κανάλιαδιασφαλίζοντας μια συνεπή, αναγνωρίσιμη και απολύτως σχετική εμπειρία για κάθε παίκτη.

Η δημιουργικότητα, η τεχνολογία και η εμπορική μας στρατηγική λειτουργούν επομένως συντονισμένα, με έναν κοινό στόχο: να προσφέρουμε εμπειρίες που είναι ασφαλείς και πλήρως προσαρμοσμένες στο προφίλ και τις ανάγκες κάθε παίχτη. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουμε όχι μόνο την εμπειρία του, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε μαζί του.

– «Υπεύθυνη ψυχαγωγία»: Πώς μεταφράζεται αυτός ο πυρήνας αξιών στις καθημερινές εμπορικές και επικοινωνιακές σας πρακτικές;

Η υπεύθυνη ψυχαγωγία αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας και είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας. Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας πλήρως το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕΕΠ, ενώ αξιοποιούμε τεχνολογίες αιχμής και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη ανίχνευση συμπεριφορών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη υπεύθυνο παιχνίδι.

Παράλληλα, μέσα από την προσέγγιση predictive responsibility by design, ενσωματώνουμε την υπευθυνότητα απευθείας στην αρχιτεκτονική των προϊόντων μας. Έτσι, η προστασία του παίκτη δεν είναι ένας επιπρόσθετος μηχανισμός ελέγχου, αλλά αναπόσπαστο μέρος του ίδιου του παιχνιδιού.

Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνουμε ένα οικοσύστημα όπου η διασκέδαση, η καινοτομία και η ασφάλεια συνυπάρχουν, προσφέροντας εμπειρίες που είναι όχι μόνο απολαυστικές, αλλά και πραγματικά υπεύθυνες.

– Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan αναδεικνύουν μια σταθερή δέσμευση προς την κοινωνία. Πώς συνδέεται αυτή η φιλοσοφία με την εμπορική ταυτότητα και το brand της εταιρείας;

Η Stoiximan έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εταιρικής υπευθυνότητας μέσα από το πρόγραμμα #iroes, το οποίο εκφράζει με συνέπεια τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του brand. Οι τρεις πυλώνες -Αθλητισμός, Υγεία και Εκπαίδευση- αποτυπώνουν την πρόθεσή μας να δημιουργούμε μετρήσιμο και βιώσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Πρωτοβουλίες όπως το Empower Forward, οι Μικροί Ήρωες και το Wheels of Change δείχνουν ότι για εμάς η επιτυχία αποκτά πραγματικό νόημα, όταν επιστρέφει στην κοινωνία. Έτσι, η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι προέκταση της επικοινωνίας μας, αλλά αποτελεί οργανικό μέρος της ταυτότητας της Stoiximan και έκφανση της δέσμευσής μας για ανάπτυξη που καθοδηγείται από τις αξίες μας και στηρίζεται στην υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς την κοινωνία.

– Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Stoiximan – σε επίπεδο προϊόντος ή τεχνολογικής καινοτομίας;

Η νέα εποχή της Stoiximan είναι εποχή AI-driven εμπειριών και ουσιαστικής καινοτομίας. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η τεχνολογία δεν λειτουργεί απλώς υποστηρικτικά, αλλά διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζουμε την διασκέδαση.

Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε σε προηγμένα μοντέλα προσωποποίησης, που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε εμπειρίες πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε παίκτη, frictionless, απρόσκοπτα και άμεσα. Την ίδια στιγμή, αξιοποιούμε AI copilots για την εξυπηρέτηση πελατών, που προσφέρουν real-time λύσεις, εξαλείφοντας τους χρόνους αναμονής και αναβαθμίζοντας ριζικά την εξυπηρέτηση.

Κοιτάζοντας μπροστά, εστιάζουμε στην Generation Z και στις νέες μορφές διασκέδασης που συνδυάζουν το gaming με το sports entertainment. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η καινοτομία και η υπευθυνότητα συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας εμπειρίες παιχνιδιού που είναι πιο έξυπνες, πιο ασφαλείς και πιο διασκεδαστικές.

Η επιτυχία της Stoiximan βασίζεται στη συνεχή εξέλιξη και στη βαθιά κατανόηση των αναγκών του παίκτη. Ακούμε, αναλύουμε και δημιουργούμε λύσεις μαζί με τους χρήστες, θέτοντας νέα standards στην αγορά και προσφέροντας εμπειρίες που είναι πραγματικά ασφαλείς, καινοτόμες και ουσιαστικά προσωποποιημένες.





– Πώς πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα επηρεάσουν το μέλλον του online gaming και της ψυχαγωγίας;

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες δεν αλλάζουν απλώς το online gaming, το επαναπροσδιορίζουν. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου η εμπειρία δεν είναι πλέον στατική ή προκαθορισμένη, αλλά προσωποποιημένη, διαδραστική και δυναμικά εξελισσόμενη ανάλογα με τον παίκτη.

Το AI πλέον ξεπερνά τον ρόλο του «recommendation engine» και λειτουργεί ως πραγματικός συν-δημιουργός. Αναλύει δεδομένα, προβλέπει προτιμήσεις και διαμορφώνει εμπειρίες που προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας το gameplay πιο φυσικό και ουσιαστικά μοναδικό για κάθε χρήστη.

Σε επίπεδο πλατφορμών, βλέπουμε να αναπτύσσονται πιο διαδραστικά και immersive περιβάλλοντα. Προηγμένες ζωντανές εμπειρίες, όπου η τεχνολογία επιτρέπει νέους τρόπους συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και αφήγησης. Παράλληλα, η ψηφιακή ταυτότητα αλλάζει επίσης συνεχώς και οι παίκτες μπορούν να μεταφέρουν το προφίλ και τις προτιμήσεις τους σε πολλαπλά οικοσυστήματα.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, το Gaming εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο «entertainment ecosystem» που συνδυάζει παιχνίδι, κοινότητα, περιεχόμενο και ζωντανές εμπειρίες. Η τεχνολογία θα προβλέπει τις ανάγκες πριν καν εκφραστούν, καθιστώντας την εμπειρία πιο φυσική, έξυπνη και πραγματικά προσωποποιημένη.

– Με ποιον τρόπο προετοιμάζεται η Stoiximan για αυτή τη μετάβαση, εμπορικά και στρατηγικά;

Η προετοιμασία μας για τη νέα εποχή είναι πολυεπίπεδη. Καλλιεργούμε μια κουλτούρα συνεχούς πειραματισμού, όπου δοκιμάζουμε νέες ιδέες και εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουμε strategic horizon scanning, για να εντοπίζουμε ευκαιρίες πριν εμφανιστούν στην αγορά.

Παράλληλα, επενδύουμε σε συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, ακαδημαϊκά ιδρύματα και αθλητικούς φορείς, ώστε να παραμένουμε στην αιχμή της καινοτομίας. Εκπαιδεύουμε την ομάδα μας στην τεχνητή νοημοσύνη και βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα συμμόρφωσης και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία υπηρετεί πάντα την ασφάλεια και το υπεύθυνο παιχνίδι.

– Αν κοιτάξουμε προς το μέλλον, ποιο είναι το όραμα της Stoiximan για την επόμενη δεκαπενταετία; Πώς φαντάζεστε την εταιρεία το 2040;

Το όραμά μας για το 2040 έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να αποτελούμε σημείο αναφοράς στη διασκέδαση, ως η κορυφαία online πλατφόρμα ψυχαγωγίας. Μια εταιρεία που αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, για να προσφέρει εμπειρίες που είναι ακόμα πιο έξυπνες, πιο ασφαλείς και πιο προσωποποιημένες, έχοντας πάντα τον χρήστη στο επίκεντρο.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύει κάθε πτυχή του οικοσυστήματός μας: από την προληπτική προστασία του παίκτη μέχρι την προσαρμογή των υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι μια Stoiximan που λειτουργεί ως έξυπνη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, όπου ο χρήστης βιώνει μια εμπειρία απρόσκοπτη, ενοποιημένη και σχεδιασμένη στα μέτρα του.

Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί στον κοινωνικό μας ρόλο. Θέλουμε το πρόγραμμα #iroes να συνεχίσει να εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στον αθλητισμό, την υγεία και την εκπαίδευση, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαρκή θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Και, επειδή ο κόσμος του Gaming μεταβάλλεται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, ας μιλήσουμε για έναν πιο ρεαλιστικό ορίζοντα πενταετίας, όσον αφορά την εξέλιξη των εμπειριών παιχνιδιού. Εκεί επικεντρώνουμε τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις άμεσες επενδύσεις μας, ώστε να ηγούμαστε στις εξελίξεις του σήμερα και του αύριο.

– Αν βάζαμε σήμερα ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα, για να ανοιχτεί το 2040, τι θα λέγατε στον Κώστα του μέλλοντος;

«Reinvent yourself day by day»

Η πραγματική καινοτομία ξεκινά από μέσα μας. Αν κάθε μέρα επιδιώκουμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι, ως άνθρωποι, ως επαγγελματίες, ως οργανισμοί, τότε το μέλλον θα μας βρίσκει πάντα έτοιμους να το διαμορφώσουμε.