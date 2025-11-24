play

Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα -

Με ηγετική θέση στις υποδομές κάθε είδους, τις παραχωρήσεις και την ενέργεια, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων.

Ο Όμιλος υλοποιεί συστηματικά επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, παραμένοντας διαρκώς προσανατολισμένος στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Κοινός παρονομαστής του μοντέλου λειτουργίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η ενίσχυση της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, όπως και η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της.

Ο Όμιλος υλοποιεί αυτή την περίοδο ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ που δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων με πολλαπλασιαστική αξία για την εγχώρια οικονομία αντί της απλής ανάληψης δημοσίων έργων. Το μέγεθος του αποτυπώματος του Ομίλου στην ελληνική οικονομία φανερώνουν και τα στοιχεία της πρόσφατης μελέτης «Εκτίμησης Κοινωνικού-Οικονομικού Αποτυπώματος (SEIA) για το 2024» (PwC Business Solutions AΕ), κατά την οποία ο Όμιλος συνέβαλε με 5,9 δισ. ευρώ στο συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5 % του συνολικού ΑΕΠ για την περίοδο αυτή. Στην απασχόληση, η μέση ετήσια συνολική επίδραση της αλυσίδας αξίας του Ομίλου εκτιμάται σε περίπου 37.000 θέσεις εργασίας καθώς για κάθε άμεση θέση εργασίας στον Όμιλο, υποστηρίζονται επτά επιπλέον θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημιουργεί ευκαιρίες ευημερίας για τους εργαζομένους του, αλλά και για τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας. Δημιουργώντας ποιοτικές, σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και στρατηγικές συνεργασίες με εγχώριους προμηθευτές ενισχύει το εθνικό εισόδημα, διαχέοντας αξία σε όλη την οικονομία. Ταυτόχρονα, μέσω σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές, όπως, ενδεικτικά, εθνικής σημασίας αυτοκινητόδρομοι, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης και το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (IRC Athens) στο Ελληνικό, συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και στην αναμόρφωση του τουριστικού προφίλ της Ελλάδας. Παράλληλα, η κυρίαρχη παρουσία του Ομίλου στο σύνολο των νευραλγικής σημασίας υποδομών της χώρας, ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ με τα έργα παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας που υλοποιεί υπηρετεί τον εθνικό στόχο της πράσινης μετάβασης και κατ’ επέκταση του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται σε όλους τους κρίσιμους τομείς δραστηριότητάς του, ενώ μετεξελίσσεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο υποδομών (μεταφορικών, κτηριακών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, πρότυπης διαχείρισης υδάτινών πόρων κι αποβλήτων), με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων. Έχοντας εδραιώσει την κυριαρχία του, διαθέτει σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα -με μέση συμβατική διάρκεια 25 έτη- διαφοροποιημένα και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια σε ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα έργα, που βελτιώνουν την ασφάλεια, ταχύτητα και ποιότητα των μεταφορών, το περιβάλλον και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών κι επισκεπτών.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί συστηματικά επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, παραμένοντας διαρκώς προσανατολισμένος στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Στις κατασκευές, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διαθέτει ένα σημαντικό, ισορροπημένο και υγιές ανεκτέλεστο, αποτελούμενο κυρίως από έργα που αφορούν ίδιες επενδύσεις του Ομίλου και ιδιωτικά έργα για λογαριασμό τρίτων κι όχι μόνο δημόσια έργα. Το σύνολο των έργων της ΤΕΡΝΑ, του κατασκευαστικού βραχίονα του Ομίλου, εκτελούνται με μοναδική αξιοπιστία, αρτιότητα και ταχύτητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου η ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή του ελληνικού τεχνικού δυναμικού.  

Στην ενέργεια, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί πρωτοποριακές επενδύσεις στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, ενώ αναπτύσσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές εντός κι εκτός Ελλάδας. Οι επενδύσεις και τα έργα του Ομίλου ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία κι ασφάλεια της χώρας και οδηγούν σε πιο προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, μέσω της θυγατρικής ΗΡΩΝ, ο Όμιλος κατέχει ισχυρή θέση εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσφέροντας πρωτοποριακές κι ανταγωνιστικές λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. 

Παράλληλα με την επιχειρηματική του αριστεία, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναπτύσσει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλη τη χώρα. Υποστηρίζει σταθερά  τις τοπικές κοινωνίες. Στέκεται δίπλα στη νέα γενιά. Συνεισφέρει στη φροντίδα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και δηλώνει πάντα «παρών» σε έκτακτες ανάγκες όπως στην αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

