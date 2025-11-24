«Χτίζουμε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πίστη στη θετική αλλαγή και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας»

Η Παπαστράτος, με 95 χρόνια ιστορίας, συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδα δύναμη τεχνολογίας, καινοτομίας και κοινωνικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα. Από την καπνοβιομηχανία του παρελθόντος, έχει μεταμορφωθεί σε μια εταιρεία που επενδύει στην επιστήμη και την τεχνολογία με στόχο έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, μας μιλά για τα σημεία-σταθμούς της πορείας της εταιρείας, τη στρατηγική επένδυση στην εξωστρέφεια, τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, καθώς και για το όραμά της για την επόμενη δεκαπενταετία. Αναφέρεται στις τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις που θα καθορίσουν το επιχειρείν στην Ελλάδα, ενώ τονίζει ότι η επένδυση στους ανθρώπους και η ουσιαστική κοινωνική καινοτομία παραμένουν σταθερές αξίες που διαμορφώνουν το μέλλον.

– Κύριε Μαργώνη, θα ήθελα, αρχικά, να σας ζητήσω να μοιραστείτε μια σκέψη για το Newsbeast και την πορεία του αυτά τα 15 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Θα παραφράσω την ιστορική ρήση του Ουμπέρτο Έκο, καθώς η πραγματικότητα των τελευταίων ετών απέδειξε ότι ειδήσεις υπάρχουν και τον Αύγουστο. Ειδήσεις υπάρχουν κάθε μέρα. Και εύχομαι στο Newsbeast να συνεχίσει να τις καταγράφει και να τις αναλύει με την αξιοπρέπεια και την ευσυνειδησία που το κάνει όλα αυτά τα χρόνια και το καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς για τον ηλεκτρονικό Τύπο, και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία είχαμε μόλις αρχίσει να ανακαλύπτουμε το διαδίκτυο.

– Κοιτάζοντας τη διαδρομή των 95 χρόνων της Παπαστράτος, ποιο πιστεύετε ότι είναι το νήμα που συνδέει την ιστορική της πορεία με τη σημερινή της ταυτότητα και τις φιλοδοξίες για το μέλλον;

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που συνδέει σταθερά την Παπαστράτος του χθες με την Παπαστράτος του σήμερα –και του αύριο–, αυτό είναι η ικανότητά της να αλλάζει χωρίς να χάνει την ουσία της. Από μια ιστορική καπνοβιομηχανία, εξελιχθήκαμε σε μια σύγχρονη εταιρεία, που με οδηγό την επιστήμη και την τεχνολογία δουλεύει για να υλοποιήσει το όραμά της: έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν θα ήταν δυνατός χωρίς να διατηρήσουμε σταθερή την πυξίδα μας: τη βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, την κοινωνία. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης δεν είναι κάτι εύκολο, δεν χτίζεται εν μια νυκτί. Κρίνεται και δοκιμάζεται στην καθημερινότητα και μπορεί να διαταραχτεί, να κλονιστεί, να σπάσει, από κάποια λεπτομέρεια, ακόμη κι αν έχουν προηγηθεί χρόνια ακλόνητης δέσμευσης. Και σήμερα, που οι αλλαγές είναι ταχύτερες και πιο απαιτητικές, αυτή η σχέση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

– Ποια στιγμή θεωρείτε καθοριστική για τον μετασχηματισμό της Παπαστράτος από μια παραδοσιακή καπνοβιομηχανία σε πρωτοπόρο τεχνολογίας και καινοτομίας;

Η πιο καθοριστική στιγμή ήταν αναμφίβολα τον Μάρτιο του 2018, όταν εγκαινιάστηκε το νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο. Ήταν η ημέρα που η Παπαστράτος άφησε οριστικά στο παρελθόν την παραγωγή τσιγάρων και μπήκε δυναμικά στην εποχή των καινοτόμων, εναλλακτικών προϊόντων χωρίς καύση. Ήταν μια απόφαση-τομή, που δεν αποτέλεσε απλά μια τεχνολογική στροφή αλλά μια βαθιά στρατηγική επιλογή για το μέλλον. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Χρειάστηκε πίστη, τόλμη, σχέδιο, επένδυση, αλλά και η εσωτερική δέσμευση όλων μας να εγκαταλείψουμε τη «σιγουριά» του παρελθόντος για να χτίσουμε κάτι ριζικά νέο. Ο μετασχηματισμός αυτός μας καθόρισε, επαναπροσδιορίσαμε τον ρόλο μας, το προϊόν μας, την ευθύνη μας.

– Ποια είναι η συμβολή της Παπαστράτος στην ελληνική οικονομία;

Δεν θα σταθώ τόσο στα αριθμητικά δεδομένα του κύκλου εργασιών της συμμετοχής μας στο εθνικό ΑΕΠ και της ενίσχυσης των κρατικών εσόδων μέσω της φορολογίας, αλλά στην ενίσχυση του διεθνούς γεωστρατηγικού αποτυπώματος της χώρας, μέσω της εξωστρέφειας, στην οποία έχουμε συνειδητά επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Παπαστράτος έχει εξελιχθεί σε μια καθαρά εξαγωγική δύναμη, με πάνω από το 90% των προϊόντων που παράγουμε να εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες, με την αξία να ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγωγές μάς επιτρέπουν να μπαίνουμε σε μεγάλες αγορές σε όλο τον κόσμο, με μεγαλύτερες αγορές την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Έτσι, ενισχύουμε τη φήμη της Ελλάδας, ως μια χώρας η οποία κατάφερε να αφήσει πίσω της τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, και σήμερα αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τις αγορές για την επιστροφή της σε αναπτυξιακές προοπτικές. Μια χώρα που προσφέρει ασφάλεια και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, παρά την αβεβαιότητα η οποία επικρατεί στον διεθνή περίγυρο.

– Με το βλέμμα στο 2040, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και οι προτεραιότητες που θεωρείτε καθοριστικό να έχουν επιτευχθεί;

Για όλους μας στην Παπαστράτος, η βασική προτεραιότητα μας είναι να έχουμε συμβάλει καθοριστικά σε μια Ελλάδα χωρίς τσιγάρο, όπου εκατομμύρια καπνιστές θα έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες εναλλακτικές – καλύτερες από το τσιγάρο. Παράλληλα, θέλουμε το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο να λειτουργεί αποκλειστικά στα πρότυπα της Βιομηχανίας του Μέλλοντος με big data, ψηφιακά συστήματα και ρομποτικές εφαρμογές.

Για την Ελλάδα, στόχος θα πρέπει να είναι η πρόοδος να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όχι μόνο στους δείκτες. Να μιλάμε για μια χώρα με σταθερούς θεσμούς, επενδύσεις με αντίκρισμα και ένα σύστημα εκπαίδευσης συνδεδεμένο με την πραγματική οικονομία. Χρειάζεται συνέπεια, συνεργασία και σχέδιο, όχι μόνο για να μη χάσουμε τις ευκαιρίες, αλλά για να τις μετατρέψουμε σε διαρκή πρόοδο για όλους.

Η επένδυση στους ανθρώπους μας δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά στρατηγική επιλογή. Δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε φωνή ακούγεται και κάθε ταλέντο αναπτύσσεται

– Σε μια εποχή γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχών κρίσεων, πώς και πόσο έχουν επηρεαστεί οι αποφάσεις σας ως προς τη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και τον σχεδιασμό των επενδύσεων;

Το διεθνές περιβάλλον είναι γεμάτο αβεβαιότητες και αστάθεια. Απαιτείται λοιπόν μεθοδική και ψύχραιμη διαχείριση των δεδομένων που έχουμε στα χέρια μας. Το επενδυτικό πλάνο μας εξελίσσεται όπως το είχαμε προγραμματίσει, με έμφαση στην καινοτομία και την αξιοποίηση της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών. Η εφοδιαστική αλυσίδα απαιτεί εναρμόνιση των δράσεων με το σύνολο των εμπλεκομένων, από τους παραγωγούς μέχρι τους διανομείς και τους πωλητές. Όσο για το κόστος παραγωγής, αναπόφευκτα επηρεάζεται από τις διεθνείς μεταβολές, το κρίσιμο στοίχημα ωστόσο είναι να μην επηρεάσει αρνητικά την τιμή των προϊόντων, κάτι που θα είχε δυσμενείς συνέπειες για τους καταναλωτές των προϊόντων μας.

– Ποιες κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις θεωρείτε ότι θα καθορίσουν την επιχειρηματικότητα την επόμενη 15ετία στην Ελλάδα;

Στην εποχή της μεγάλης επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, οφείλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον άνθρωπο. Καμία πρόοδος άλλωστε δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρό της. Η τεχνολογία και οι καινοτομίες που τη συνοδεύουν, μας προσφέρουν χρηστικά εργαλεία και λύσεις για μια σειρά από προβλήματα και σίγουρα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων. Είναι στο χέρι μας, πώς θα αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της εποχής, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις σε ζητήματα ηθικής και χωρίς να ξεχνάμε ότι το αποτύπωμα της προόδου είναι συλλογικό. Παράλληλα, οι κοινωνικές απαιτήσεις αλλάζουν: περισσότερη διαφάνεια, αυθεντικότητα, συμπερίληψη. Η επιχειρηματικότητα του μέλλοντος δεν θα είναι μόνο τεχνολογικά προηγμένη, αλλά και κοινωνικά υπεύθυνη.

– Μιλήστε μας για την «επένδυση» της Παπαστράτος στους ανθρώπους της – Ποια είναι η φιλοσοφία σας για τη διατήρηση μιας συμπεριληπτικής και ευέλικτης κουλτούρας;

Οι στρατηγικές αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται. Αυτό που μένει σταθερό είναι οι άνθρωποι. Και για εμάς, στην Παπαστράτος, η επένδυση στους ανθρώπους μας δεν είναι μία ηθική υποχρέωση, αλλά στρατηγική επιλογή, διαρκής και ουσιαστική. Δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση ή τις παροχές, αλλά την καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου κάθε φωνή ακούγεται και κάθε ταλέντο έχει χώρο να αναπτυχθεί. Δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Η συμπερίληψη, η ισότητα και η ανάπτυξη αποτελούν για εμάς δεσμεύσεις, που αναγνωρίζονται μέσα από τις επαναπιστοποιήσεις και τις συνεχείς διακρίσεις, αλλά κυρίως μέσα από την καθημερινή εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας. Γιατί η πρόοδος χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο δεν είναι ποτέ πραγματική πρόοδος.

– Η Παπαστράτος έχει μεταβεί από την παραδοσιακή έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας σε ένα μοντέλο κοινωνικής καινοτομίας. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλλαγή;

Σημαίνει ότι δεν βλέπουμε την ευθύνη ως κάτι «παράλληλο» με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, αλλά την τοποθετούμε στον πυρήνα των αποφάσεών μας. Δεν αρκεί να είμαστε απλώς υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία, αλλά οφείλουμε να είμαστε παρόντες, δίνοντας μεγάλες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Στην Παπαστράτος, κοινωνική καινοτομία σημαίνει να επενδύουμε σε δράσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο. Να συνεργαζόμαστε με την επιστημονική κοινότητα, τους οργανισμούς και την Πολιτεία για να επιταχύνουμε την αλλαγή σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εργασία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια των πολιτών. Και να το κάνουμε με συνέπεια, συνέχεια και με στόχο τη διάρκεια.

– Αν κοιτάξετε πίσω στη διαδρομή σας ως CEO, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ποιο ήταν το πιο καθοριστικό μάθημα που σας διαμόρφωσε;

Αυτό που έμαθα, και συνεχίζω να μαθαίνω, είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε «έτοιμες συνταγές» ούτε manuals. Οι καταστάσεις είναι συχνά απρόβλεπτες, και το να έχεις το σωστό πλάνο δεν σημαίνει πάντα ότι θα έχεις και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάθε περιβάλλον, κάθε συγκυρία, κάθε ομάδα, απαιτεί διαφορετικά αντανακλαστικά. Η ταχύτητα προσαρμογής, η ψυχραιμία στη διαχείριση της αβεβαιότητας και η εμπιστοσύνη στην ομάδα είναι πιο κρίσιμες από έναν τέλειο σχεδιασμό. Σε επαγγελματικά περιβάλλοντα σαν το δικό μας, με τις απαιτήσεις και τις σύνθετες παραμέτρους που τα συνοδεύουν, διαμορφώνονται συνθήκες δια βίου μάθησης και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί κανείς τόσο το καλύτερο.

– Τι σημαίνει «επιτυχία» για τον Γιώργο Μαργώνη το 2025; Και τι θα σημαίνει σε 15 χρόνια από σήμερα;

Σήμερα, επιτυχία για μένα σημαίνει να είμαι παρών, ουσιαστικά και με συνέπεια, στις στιγμές που έχουν πραγματικά σημασία. Να ακούω, να (υπο)στηρίζω, να αποφασίζω με καθαρότητα. Και να νιώθω ότι μέσα από τον ρόλο μου βοηθάω τους ανθρώπους γύρω μου να εξελίσσονται.

Σε 15 χρόνια, ελπίζω η έννοια της επιτυχίας να είναι ακόμη πιο απλή. Επιτυχία θα είναι να μπορώ να κοιτάξω πίσω, χωρίς εκκρεμότητες. Επιτυχία θα είναι να έχω αφήσει κάτι χρήσιμο, με διάρκεια, όχι μόνο σε αποτέλεσμα, αλλά σε σχέσεις, συνεργασίες, τρόπο σκέψης. Όσο περνούν τα χρόνια, η επιτυχία μοιάζει όλο και λιγότερο με κατάκτηση και όλο και περισσότερο με αποτύπωμα.

– Αν βάλουμε σήμερα ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα ώστε να ανοιχτεί το 2040, τι θα θέλατε να πείτε στον Γιώργο μετά από 15 χρόνια;

Αυτό το ταξίδι στο μέλλον ακούγεται συναρπαστικό. Το πραγματικά ενδιαφέρον είναι, τι θα με ρωτούσε εκείνος ο Γιώργος, για όσα θα έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσουμε στο 2040. Για όσα κάναμε και εκείνα που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Για τις προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Και, θέλω να ελπίζω, για το ότι η Ελλάδα θα έχει πει οριστικά αντίο στο τσιγάρο. Αν του άφηνα ένα μήνυμα, θα του έγραφα απλά: ελπίζω να συνεχίσεις να δίνεις σημασία σε όσα πραγματικά μετράνε.