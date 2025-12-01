Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και μεγάλα έργα

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρήκε τον Όμιλο AVAX στα υψηλότερα μεγέθη της ιστορίας του. Ο τζίρος στα 467,5 εκατ. ευρώ, το EBITDA στα 70 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσε επισφράγισμα της στρατηγικής ανάπτυξης και της κοινής προσπάθειας με τους 3.300 εργαζόμενους της κατασκευαστικής εταιρείας. Μιας στρατηγικής που εδράζεται στη μεθοδική δουλειά, τον διαρκή εναρμονισμό με​ τις νέες εξελίξεις και την προσήλωση σε εκείνο που έχει καθιερώσει την ΑΒΑΞ στη συνείδηση όλων τις τελευταίες πολλές δεκαετίες: την αξιοπιστία και τη συνέπεια.

Δεν υπάρχει, σήμερα, γωνία της χώρας​ που η ΑΒΑΞ να μην έχει εργοτάξιο με τη σημαία της. Αποτελεί πεποίθηση για τον Όμιλο ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι όχι μόνο δεν έχουν πολλά πράγματα να ζηλέψουν από αντίστοιχους διεθνείς, αλλά μπορούν να εξάγουν τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα, η ΑΒΑΞ παρέδωσε τον 4ο σταθμό παραγωγής ενέργειας Besmaya, στο Ιράκ.

O ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός για έργα που έχει ανάγκη η κοινωνία και η χώρα, οι νέες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση​, καθώς και οι ανάγκες της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και το κυκλοφοριακό έμφραγμα, δείχνουν τον δρόμο. Τα λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, τ​ρένο και μετρό, ​και τα περιβαλλοντικά έργα​, για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων, λαμβάνουν προτεραιότητα.

Με το ανεκτέλεστο έργων στα 2,8 δισ. ευρώ, το 2026 είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για τον Όμιλο ΑΒΑΞ. Εμβληματικά​ έργα θα επιδείξουν ιδιαίτερη πρόοδο: τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε Θεσσαλονίκη,​ Σπάρτη και Κομοτηνή, καθώς και η υπερυψωμένη ​λεωφόρος της Θεσσαλονίκης, το Flyover. Επίσης, μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί​ και η κατασκευή του συνόλου της σήραγγας του μεγαλύτερου δημοσίου έργου της​ χώρας, της ​Γραμμής 4 ​​του Μετρό της Αθήνας. Είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας για την Αττική και ενδεικτικό των δυνατοτήτων του Ομίλου.

Με όπλο τον χαμηλό δανεισμό

Η ΑΒΑΞ την τελευταία 5ετία εξασφάλισε τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά και τεχνικά εργαλεία, προκειμένου να ηγηθεί μίας νέας εποχής, που ως κύριο στόχο έχει, αφενός τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στον κλάδο των κατασκευών και των παραχωρήσεων, αφετέρου τη διαφοροποίηση του μίγματος των εσόδων του και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους του. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο γεγονός ότι σε ουσιαστικούς δείκτες, όπως​ στον δείκτη αναλογίας EBITDA και καθαρού δανεισμού, η ΑΒΑΞ βρίσκεται σε σημαντικά ευνοϊκότερη θέση στον κατασκευαστικό τομέα, ακόμα και από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Με προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ο Όμιλος AVAX, που συνδέει, δεκαετίες τώρα, το όνομά του με τα πιο σημαντικά δημόσια έργα, με συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί τις μεγάλες υποδομές που αλλάζουν τη χώρα. Στον πυρήνα του αναπτυξιακού σχεδίου του, βρίσκονται οι επιχειρησιακοί άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας.

Ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός του Ομίλου AVAX για έργα που έχει ανάγκη η κοινωνία και η χώρα. Οι νέες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες της εποχής -η κλιματική κρίση και το κυκλοφοριακό έμφραγμα- δείχνουν τον δρόμο

Μεγάλα έργα πρώτης γραμμής

Στο επίκεντρο των έργων του Ομίλου, είναι η κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, του μεγαλύτερου δημόσιου έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Η κατασκευή της σήραγγας 12,5 χλμ., από τους δύο υπερσύγχρονους μετροπόντικες της ΑΒΑΞ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Τα τρία νέα δημόσια νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Mintia Combined Cycle Power στη Ρουμανία, ισχύος 1,750MW, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη.

Ο υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος Flyover που εντάσσεται στην ευρύτερη αναβάθμιση της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και αναπτύσσεται μέσω της κοινοπραξίας του Ομίλου AVAX με τη ΜΕΤΚΑ.

Βασικές υποδομές στο The Ellinikon.

Ο οδικός άξονας Μπράλος – Άμφισσα, έργο υψηλής σημασίας για την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησε και αναμένεται να αφήσει ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακκαβιά, έργο επέκτασης της Ιόνιας Οδού.

Η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού στην Καρδίτσα. Η σύμβαση έχει διάρκεια παραχώρησης 25 έτη και πραγματοποιείται σε κοινοπραξία με την Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Η αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Η επέκταση και κατασκευή νέων κτιριακών μονάδων στις εγκαταστάσεις της «Παπαστράτος» και της «Σκλαβενίτης».

Στον τομέα των παραχωρήσεων, ο Όμιλος AVAX έχει σημαντικές συμμετοχές στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Μορέα, τη Μαρίνα Λεμεσού, τη Μαρίνα Αθηνών, καθώς και σε 4 σταθμούς αυτοκινήτων. Η υπολειπόμενη διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι μεταξύ 10 και 28 ετών, διασφαλίζοντας την απόδοση του χαρτοφυλακίου για το μεσοπρόθεσμο ή και μακροπρόθεσμο διάστημα.

Έχοντας σημαντική εμπειρία την τελευταία δεκαετία σε έργα greenfield στην ενέργεια και τα οικιστικά ακίνητα, ο Όμιλος AVAX, με αιχμή την iXiON Energy έχει ως στόχο τον ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο των ΑΠΕ, με νέα γενιά έργων και άλλες συναφείς με τον κλάδο επενδύσεις. Επίσης, με την AVAXDevelopment θα συνεχίσει τα επόμενα έτη την υλοποίηση νέων οικιστικών αναπτύξεων σε δημοφιλείς και σε ανερχόμενους νησιωτικούς, κατά κύριο λόγο, προορισμούς με σημαντικές αποδόσεις.