play

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και μεγάλα έργα

Όμιλος AVAX

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και μεγάλα έργα

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρήκε τον Όμιλο AVAX στα υψηλότερα μεγέθη της ιστορίας του. Ο τζίρος στα 467,5 εκατ. ευρώ, το EBITDA στα 70 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσε επισφράγισμα της στρατηγικής ανάπτυξης και της κοινής προσπάθειας με τους 3.300 εργαζόμενους της κατασκευαστικής εταιρείας. Μιας στρατηγικής που εδράζεται στη μεθοδική δουλειά, τον διαρκή εναρμονισμό με​ τις νέες εξελίξεις και την προσήλωση σε εκείνο που έχει καθιερώσει την ΑΒΑΞ στη συνείδηση όλων τις τελευταίες πολλές δεκαετίες: την αξιοπιστία και τη συνέπεια.

Δεν υπάρχει, σήμερα, γωνία της χώρας​ που η ΑΒΑΞ να μην έχει εργοτάξιο με τη σημαία της. Αποτελεί πεποίθηση για τον Όμιλο ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι όχι μόνο δεν έχουν πολλά πράγματα να ζηλέψουν από αντίστοιχους διεθνείς, αλλά μπορούν να εξάγουν τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα, η ΑΒΑΞ παρέδωσε τον 4ο σταθμό παραγωγής ενέργειας Besmaya, στο Ιράκ.

O ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός για έργα που έχει ανάγκη η κοινωνία και η χώρα, οι νέες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση​, καθώς και οι ανάγκες της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και το κυκλοφοριακό έμφραγμα, δείχνουν τον δρόμο. Τα λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, τ​ρένο και μετρό, ​και τα περιβαλλοντικά έργα​, για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων, λαμβάνουν προτεραιότητα.

Με το ανεκτέλεστο έργων στα 2,8 δισ. ευρώ, το 2026 είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για τον Όμιλο ΑΒΑΞ. Εμβληματικά​ έργα θα επιδείξουν ιδιαίτερη πρόοδο: τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε Θεσσαλονίκη,​ Σπάρτη και Κομοτηνή, καθώς και η υπερυψωμένη ​λεωφόρος της Θεσσαλονίκης, το Flyover. Επίσης, μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί​ και η κατασκευή του συνόλου της σήραγγας του μεγαλύτερου δημοσίου έργου της​ χώρας, της ​Γραμμής 4 ​του Μετρό της Αθήνας. Είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας για την Αττική και ενδεικτικό των δυνατοτήτων του Ομίλου. 

Με όπλο τον χαμηλό δανεισμό

Η ΑΒΑΞ την τελευταία 5ετία εξασφάλισε τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά και τεχνικά εργαλεία, προκειμένου να ηγηθεί μίας νέας εποχής, που ως κύριο στόχο έχει, αφενός τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στον κλάδο των κατασκευών και των παραχωρήσεων, αφετέρου τη διαφοροποίηση του μίγματος των εσόδων του και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους του. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο γεγονός ότι σε ουσιαστικούς δείκτες, όπως​ στον δείκτη αναλογίας EBITDA και καθαρού δανεισμού, η ΑΒΑΞ βρίσκεται σε σημαντικά ευνοϊκότερη θέση στον κατασκευαστικό τομέα, ακόμα και από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Με προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ο Όμιλος AVAX, που συνδέει, δεκαετίες τώρα, το όνομά του με τα πιο σημαντικά δημόσια έργα, με συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί τις μεγάλες υποδομές που αλλάζουν τη χώρα. Στον πυρήνα του αναπτυξιακού σχεδίου του, βρίσκονται οι επιχειρησιακοί άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας.

Ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός του Ομίλου AVAX για έργα που έχει ανάγκη η κοινωνία και η χώρα. Οι νέες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες της εποχής -η κλιματική κρίση και το κυκλοφοριακό έμφραγμα- δείχνουν τον δρόμο

Μεγάλα έργα πρώτης γραμμής

Στον τομέα των παραχωρήσεων, ο Όμιλος AVAX έχει σημαντικές συμμετοχές στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Μορέα, τη Μαρίνα Λεμεσού, τη Μαρίνα Αθηνών, καθώς και σε 4 σταθμούς αυτοκινήτων. Η υπολειπόμενη διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι μεταξύ 10 και 28 ετών, διασφαλίζοντας την απόδοση του χαρτοφυλακίου για το μεσοπρόθεσμο ή και μακροπρόθεσμο διάστημα.

Έχοντας σημαντική εμπειρία την τελευταία δεκαετία σε έργα greenfield στην ενέργεια και τα οικιστικά ακίνητα, ο Όμιλος AVAX, με αιχμή την iXiON Energy έχει ως στόχο τον ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο των ΑΠΕ, με νέα γενιά έργων και άλλες συναφείς με τον κλάδο επενδύσεις. Επίσης, με την AVAXDevelopment θα συνεχίσει τα επόμενα έτη την υλοποίηση νέων οικιστικών αναπτύξεων σε δημοφιλείς και σε ανερχόμενους νησιωτικούς, κατά κύριο λόγο, προορισμούς με σημαντικές αποδόσεις.

Μιλούν για το 2040

«Η υπεύθυνη διασκέδαση αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας και είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας»
Κώστας Διορέλης
Stoiximan

«Η υπεύθυνη διασκέδαση αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας και είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας»
Η ανάπτυξη επιταχύνει την επέκταση με βιώσιμο πρόσημο για την πόλη της Αθήνας
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η ανάπτυξη επιταχύνει την επέκταση με βιώσιμο πρόσημο για την πόλη της Αθήνας
«Υπάρχει μεγάλη διαφορά του σωστού και του σοφού. Οι διαχειριστές θα κάνουν το σωστό, οι ηγέτες θα κάνουν το σοφό»
Δημήτρης Μιχόπουλος
Thought Igniter & Fixer

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά του σωστού και του σοφού. Οι διαχειριστές θα κάνουν το σωστό, οι ηγέτες θα κάνουν το σοφό»
Η Υγεία του μέλλοντος χτίζεται σήμερα
Θεόδωρος Καρούτζος
Affidea Ελλάδος

Η Υγεία του μέλλοντος χτίζεται σήμερα
«Να χτίσουμε την Ελλάδα της καινοτομίας, της ηθικής και της μακροζωίας»
Ιουλία Τσέτη
ΟΦΕΤ

«Να χτίσουμε την Ελλάδα της καινοτομίας, της ηθικής και της μακροζωίας»
«Χτίζουμε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πίστη στη θετική αλλαγή και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας»
Γιώργος Μαργώνης
Παπαστράτος

«Χτίζουμε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πίστη στη θετική αλλαγή και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας»
Ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Όμιλος ΔΕΗ

Ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
«Η ασφάλιση του μέλλοντος θα μας δίνει δύναμη να ζούμε με σιγουριά, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να χτίζουμε μια πιο αισιόδοξη καθημερινότητα»
Δημήτρης Μαζαράκης
Εθνική Ασφαλιστική

«Η ασφάλιση του μέλλοντος θα μας δίνει δύναμη να ζούμε με σιγουριά, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να χτίζουμε μια πιο αισιόδοξη καθημερινότητα»
Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα
«Ο πολιτικός ηγέτης του 2040 πρέπει να καταλαβαίνει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει»
Παύλος Μαρινάκης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

«Ο πολιτικός ηγέτης του 2040 πρέπει να καταλαβαίνει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει»
«Αν αφήσουμε τον άνθρωπο έξω από όλη τη διαδικασία της εξέλιξης, θα ζήσουμε γκρίζες στιγμές στο χώρο της τεχνολογίας»
Στέλιος Ζωντός
Πρόεδρος της The Newtons Laboratory & CEO της Gravity The Newtons

«Αν αφήσουμε τον άνθρωπο έξω από όλη τη διαδικασία της εξέλιξης, θα ζήσουμε γκρίζες στιγμές στο χώρο της τεχνολογίας»
Ο κόσμος του 2040 γεννιέται τώρα
EUROLIFE FFH

Ο κόσμος του 2040 γεννιέται τώρα
«Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους»
Γιώργος Βήλος
Fraport Greece

«Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους»
«Τα δημόσια ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για πόλεις πιο συμπαγείς, βιώσιμες και ανθρώπινες»
Ηρώ Χατζηγεωργίου
ΕΤΑΔ

«Τα δημόσια ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για πόλεις πιο συμπαγείς, βιώσιμες και ανθρώπινες»
Από τα εμβληματικά έργα υποδομής στο στρατηγικό όραμα και την αξιοπιστία που χτίζουν το αύριο
Αλέξανδρος Εξάρχου
Όμιλος AKTOR

Από τα εμβληματικά έργα υποδομής στο στρατηγικό όραμα και την αξιοπιστία που χτίζουν το αύριο
«Το 2040 θα οδηγούμε ένα &#8216;ρομπότ&#8217; – Το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να δίνει ελευθερία, ασφάλεια και διασκέδαση»
Δημήτρης Καββούρης
Όμιλος Συγγελίδη

«Το 2040 θα οδηγούμε ένα ‘ρομπότ’ – Το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να δίνει ελευθερία, ασφάλεια και διασκέδαση»
Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Ελληνικός Χρυσός

Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
«Σε εποχές σεισμικών μετασχηματισμών, ο διάλογος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ για την εξεύρεση νέων δρόμων, νέων ισορροπιών και κοινών τόπων»
Συμεών Τσομώκος
Ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

«Σε εποχές σεισμικών μετασχηματισμών, ο διάλογος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ για την εξεύρεση νέων δρόμων, νέων ισορροπιών και κοινών τόπων»
«Η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα βασικά της κεφάλαια είναι η εκπαίδευση»
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

«Η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα βασικά της κεφάλαια είναι η εκπαίδευση»
«Το σπίτι του 2040: Έξυπνο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως διασυνδεδεμένο»
Σταύρος Παπαδόπουλος
BSH Οικιακές Συσκευές

«Το σπίτι του 2040: Έξυπνο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως διασυνδεδεμένο»
«Η πολιτική είναι management με πειθώ &#8211; Αν καταλήξεις να είσαι ένας πολιτικός των δημοσίων σχέσεων, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικό ρόλο»
Κωστής Χατζηδάκης
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

«Η πολιτική είναι management με πειθώ – Αν καταλήξεις να είσαι ένας πολιτικός των δημοσίων σχέσεων, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικό ρόλο»
«Οραματίζομαι την Ελλάδα ως έναν ενεργειακό κόμβο που θα συνδέει τρεις ηπείρους»
Χρήστος Μπασδέκης
ΔΕΠΑ Εμπορίας

«Οραματίζομαι την Ελλάδα ως έναν ενεργειακό κόμβο που θα συνδέει τρεις ηπείρους»
Ανάπτυξη, επενδύσεις, βιωσιμότητα: Η στρατηγική της Μασούτης για τα επόμενα 15 χρόνια
Θοδωρής Γεροστεργιούδης
Μασούτης

Ανάπτυξη, επενδύσεις, βιωσιμότητα: Η στρατηγική της Μασούτης για τα επόμενα 15 χρόνια
Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
ΕΥΔΑΠ

Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
«To Freenow χτίζει τον ρόλο του ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής»
Άσπα Τοπαλίδου
Freenow

«To Freenow χτίζει τον ρόλο του ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής»
«Πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους»
Θάνος Κυριαζής
Miele Hellas

«Πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους»
«Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις – τις δημιουργούμε»
Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος
Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ

«Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις – τις δημιουργούμε»