Τροχαίο ατύχημα με τη συμμετοχή μιας νταλίκας και ενός ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου σημειώθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί του Σαββάτου (13/12/25), στη 16η χιλιομετρική θέση της εθνικής οδού Θηβών – Σχηματαρίου, στο τελευταίο σημείο παράκαμψης των μπλόκων πριν από την έξοδο προς τον ΑΘΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το LamiaReport, νταλίκα η οποία μετέφερε τσιμέντα και ορυκτά έλαια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία της. Το αποτέλεσμα ήταν μέρος του φορτίου να καταλήξει στο οδόστρωμα, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου. Αυτοκίνητο που ακολουθούσε επιχείρησε να αποφύγει τα εμπόδια, όμως βγήκε εκτός δρόμου, με συνέπεια να τραυματιστούν δύο επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. Ευτυχώς, οι τραυματισμοί τους κρίθηκαν ελαφρείς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οδηγοί που περνούσαν από το σημείο, οι οποίοι σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες, αλλά και για να συμβάλουν στον καθαρισμό του ενός ρεύματος κυκλοφορίας από τα υλικά που είχαν χυθεί στο οδόστρωμα. Το δεύτερο ρεύμα παρέμεινε κλειστό, καθώς είχε αποκλειστεί από το επικαθήμενο της νταλίκας.

Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο έφτασε στον «αποκλεισμένο δρόμο» προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Παράλληλα, όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέλαβε την πλύση του οδοστρώματος, ενώ δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία έγινε ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική για τους διερχόμενους οδηγούς.