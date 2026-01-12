Οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές μοτοσικλετών. Δέκα μέλη της ομάδας συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 7 ήταν ανήλικοι, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Από τους αστυνομικούς εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσικλετών και τα δέκα μέλη της ομάδας-συμμορίας είναι ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την περιφερειακή διεύθυνση Χανίων της ΕΛ.ΑΣ, «προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα και εμπεριστατωμένη προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026, έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα-συμμορία, με διαρκή δράση και με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, νυχτερινές ώρες, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν». Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, βραδινές ώρες της 10.01.2026 εντοπίστηκαν τέσσερις από τους συλληφθέντες, κατά το χρόνο που αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσικλέτα και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής διενεργούμενη έρευνα, είχαν αφαιρέσει 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25, οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου “fullface”. Η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.