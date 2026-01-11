Λειτουργικό και δωρεάν για όλους, παρά τις δυσκολίες, τονίζει πως παραμένει το ΕΣΥ ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή βίντεο για την εμπειρία νοσηλείας παιδιού από τις ΗΠΑ στη Χαλκίδα.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε το βίντεο που ανέβασε ένας Αμερικανός τουρίστας στο TikTok, σημειώνοντας πως επαινεί τη νοσηλεία που είχε το παιδί του στη Χαλκίδα, μετά από μικρό ατύχημα σε πατινάζ, ενώ συγκρίνει το σύστημα Υγείας της Ελλάδας με εκείνο των ΗΠΑ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, παρά τα προβλήματα, το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και απολύτως δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να το εκτιμούν και να μην το απαξιώνουν.