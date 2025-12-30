Στην επίτευξη του στόχου της απορρόφησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2025 όσον αφορά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στάθηκε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η σημερινή ημέρα είναι ακόμα ένα ορόσημο για τη συστηματική και επίμονη εργασία όλων μας στο Υπουργείο Υγείας τα τελευταία 2 χρόνια. Για ακόμα μία χρονιά, όχι μόνο πετύχαμε τον στόχο απορρόφησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2025 για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τον υπερβήκαμε σημαντικά», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Μάλιστα, όπως τονίζει, απορροφήθηκαν συνολικά 615 εκατ. ευρώ, με τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών να υπερκαλύπτεται κατά 22%.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Κλείνουμε τη χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 615.000.000€, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά 22%.

Για 2η συνεχή χρονιά πετυχαίνουμε, σε πείσμα των ψευδολογούντων, ρεκόρ απορροφητικότητας, καθώς και το 2024 οι πόροι που αξιοποιήθηκαν ανήλθαν στα 400.000.000€, υπερκαλύπτοντας τον σχετικό στόχο κατά 71%.

Τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει επενδυθεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών για:

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας

προμήθεια νέου και πρωτοποριακού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τα μείζονα νοσήματα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας

διενέργεια δεκάδων χιλιάδων δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, μειώνοντας δραστικά τη λίστα αναμονής

εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων όπως το Myhealthapp και το 1566 για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών για τα ραντεβού τους, τα φάρμακά τους και την εν γένει επικοινωνία τους με το σύστημα υγείας

μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας

ποιοτική φροντίδα ασθενών στο σπίτι

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άλλαξε και οι Έλληνες πολίτες, καθώς τα έργα ολοκληρώνονται, θα απολαμβάνουν όλο και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Συνεχίζουμε το έργο μας με σχέδιο και όρεξη για δουλειά.