Δημοσιεύματα στην Ιταλία συνδέουν τον Άρη με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς που δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στη Βίρτους Μπολόνια, η ΚΑΕ όμως διαψεύδει τα πάντα.

Συγκεκριμένα, η Corriere di Bologna ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ πως η παραμονή του Ιβάνοβιτς στον πάγκο της Μπολόνια και την επόμενη σεζόν δεν είναι σίγουρη και πως φέρεται να αποτελεί στόχο των «κίτρινων».

Αυτό, όμως, το διαψεύδει η ΚΑΕ, με τον υπεύθυνο Τύπου, Αντώνη Γκάτζιο, να τοποθετείται για το θέμα και να αναφέρει τα εξής…

«Κανένα «σενάριο» Ιβάνοβιτς, ούτε για το καλοκαίρι, το είπαμε πριν από εβδομάδες και μάλλον δεν έγινε κατανοητό… Το μυαλό στο κεφάλι μας για όσα (πιθανά και απίθανα) ακούγονται.

Η προσοχή μας σε ένα πρόγραμμα – βουνό που έρχεται, με επτά ματς σε 37 μέρες… Και πρώτα απ’ όλα σε έναν αγώνα, μεθαύριο, όπου οι απουσίες πιθανόν να είναι σημαντικές, και δεν έχουμε μάθει να παίρνουμε τίποτα ως «δεδομένο»… Γι’ αυτό όλοι εκεί, στο ξεκίνημα της τελικής ευθείας. Ως το τέλος…».