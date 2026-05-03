Στο Βερολίνο επικρατεί έντονη ανησυχία και πολιτικός αναβρασμός αυτό το κρίσιμο Σαββατοκύριακο, με φόντο τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για πιθανή εκτεταμένη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Μετά την αρχική ανακοίνωση του Πενταγώνου για σχέδιο αποχώρησης περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία ανέρχονται σε περίπου 36.000 στρατιώτες, ενώ γερμανικές πηγές κάνουν λόγο για σχεδόν 40.000.

Η γερμανική κυβέρνηση, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, μετά και την ένταση των τελευταίων ημερών και τις πρωτοφανείς λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες, τονίζοντας ότι η στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ παραμένει σταθερή και ότι η αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία εξυπηρετεί κοινά συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Ανησυχία για τους πυραύλους Tomahawk

Μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, προκαλεί δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν την προγραμματισμένη για το 2026 στάθμευση στη Γερμανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk.

Αμυντικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για την αποτρεπτική ισχύ της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, καθώς οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας ισορροπίας απέναντι στη Ρωσία. Όπως επισημαίνει ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Νίκο Λάνγκε στο tagesschau.de, ρωσικοί πύραυλοι στο Καλίνινγκραντ συνιστούν ήδη απειλή, ενώ η Ευρώπη δεν διαθέτει ισοδύναμη αποτρεπτική δυνατότητα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη και τη Μόσχα, ζητώντας την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ανάπτυξη πυραύλων με βεληνεκές άνω των 2.500 χιλιομέτρων είχε συμφωνηθεί το 2024 μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και του τότε καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών κενών της Ευρώπης.

Παράλληλα, το Reuters επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου, σύμφωνα με τον οποίο δεν πρόκειται τελικά να αποσταλεί αμερικανικό τάγμα για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων πυραύλων στη Γερμανία.

Τέλος, ορισμένοι αναλυτές στη Γερμανία αφήνουν ακόμη και υπόνοιες για πιθανές παρασκηνιακές συνεννοήσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, με στόχο διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης.