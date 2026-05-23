Σοκάρει βίντεο από τη δράσγη τριών ανήλικων ληστών στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 03:00 το πρωί της περασμένης Πέμπτης, τρεις δράστες φορώντας κουκούλες και γάντια, μπήκαν αιφνιδιαστικά σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.

Υπό την απειλή όπλου, πιάνουν τον υπάλληλο από τον λαιμό και τον ακινητοποιούν. Του βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο και τον κολλάνε στον τοίχο. Με γρήγορες κινήσεις, παίρνουν εκατοντάδες ευρώ από το ταμείο, αδειάζουν τα ράφια με τα καπνικά προϊόντα και τα βάζουν σε σακούλες.

Δύο ημέρες μετά, η Αστυνομία εντοπίζει τους δράστες της ληστείας. Πρόκειται για τρεις ανηλίκους: δύο 17χρονους και έναν 15χρονο.

Οι ανήλικοι προειδοποίησαν μάλιστα τον υπάλληλο να μην αντισταθεί και να ακολουθήσει τις εντολές τους.

«Μου έλεγαν μην κάνεις παιχνίδια, να μην κάνω κάποια κίνηση και τους δείξω ότι αντιστέκομαι».

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

