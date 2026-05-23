Στη χαρτογράφηση των επαφών και των κινήσεων του διαβόητου κακοποιού γνωστού ως «Τίτι» επικεντρώνονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν τους λόγους παρουσίας του 42χρονου Αλβανού στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και τις σχέσεις του με τα τρία ακόμη άτομα που βρίσκονταν μαζί του στο ίδιο τραπέζι λίγο πριν από την αστυνομική επιχείρηση.

Η στιγμή της ένοπλης αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποιούσαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο όταν εντόπισαν ύποπτη κίνηση από τον 42χρονο.

Όταν του γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, εκείνος φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί. Κατά την αστυνομική εκδοχή, στη συνέχεια προέταξε όπλο προς αστυνομικό, με αποτέλεσμα δεύτερος αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και να τον τραυματίσει, ακινητοποιώντας τον.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Βαρύ ποινικό παρελθόν και διεθνείς διώξεις

Ο «Τίτι» θεωρείται από τις διωκτικές αρχές πρόσωπο με ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες, αρπαγές, βιασμό και ομηρία αστυνομικού.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σωρεία αδικημάτων, ενώ οι συνολικές ποινές που φέρεται να αντιμετωπίζει στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 73 χρόνια κάθειρξης και φυλάκισης.

Όπλα, χειροβομβίδες και ναρκωτικά

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο πλήρως οπλισμένα πιστόλια και ένα περίστροφο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι σε σακίδιο που βρέθηκε κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση πυροτεχνουργών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όπλο που φέρεται να προέταξε κατά αστυνομικού είχε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Γιατί βρισκόταν στο Μικρολίμανο;

Αυτό είναι πλέον το βασικό ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι ερευνητές της υπόθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν αν η παρουσία του στην περιοχή συνδέεται με δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, πιθανούς συνεργούς ή επαφές με πρόσωπα του ποινικού χώρου.

Την προανάκριση και τη συνολική διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.