Μια διαφορετική συνέντευξη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Pet Stories” παραχώρησε η Άννα Κουρή, το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τον θάνατο του σκυλιού της, της περίφημης Τερέζ που γνωρίσαμε όλοι μέσα από την επιτυχημένη σειρά “Μεν και Δεν”.

Ειδικότερα, η Άννα Κουρή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “με το Τερεζουλίνι περάσαμε παρέα 12 χρόνια, τα οποία θα ‘θελα να ‘ναι παραπάνω. Της άρεσε να βγαίνει στον ήλιο και ειδικά όταν πηγαίναμε στη θάλασσα, ήθελε να ανεβαίνει στο στρώμα θαλάσσης και να πηγαίνουμε μέσα”.

“Έπαθε καρκίνο του δέρματος, επειδή ήταν και ξανθιά, ενώ εγώ δεν το ‘ξερα ότι παθαίνουν τα σκυλιά από τον ήλιο καρκίνο του δέρματος. Έτσι, δυστυχώς την χάσαμε. Ήταν τρομερό, ευτυχώς που ‘χα και τον γιο της”.

“Εκεί, κάπως, για να μη στενοχωριέται αυτός, προσπαθούσα να το ελέγχω. Όταν πέθανε και ο γιος της, ήταν δράμα. Επί έναν μήνα έκλαιγα κάθε μέρα” πρόσθεσε, επίσης, η Άννα Κουρή στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.