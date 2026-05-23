Κανένα άτομο που δεν είχε εισιτήριο δεν μπήκε στο Telecom Center Athens για τον ημιτελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο.

Ο Ισπανός και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ως πρόεδρος της λίγκας, παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου και μία από τις ερωτήσεις που έγιναν αφορούσε στα γεγονότα της Παρασκευής, μετά και τις έντονες διαμαρτυρίες της Φενέρμπαχτσε για το γεγονός ότι οι οπαδοί της έμειναν εκτός γηπέδου για να μπουν σε αυτό άτομα που δεν είχαν εισιτήρια.

Ο Μπουένο, όμως, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγινε κάτι τέτοιο και τόνισε ότι την Κυριακή (24/5) ο τελικός θα είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.

«Σχετικά με τη διαδικασία εισόδου και τα εισιτήρια, προέκυψε ένα τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα διαχείρισης εισιτηρίων, το οποίο δημιούργησε σύγχυση και ταλαιπωρία σε μέρος των φιλάθλων. Η πλατφόρμα πλέον λειτουργεί κανονικά και έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρουσιαστεί αντίστοιχο πρόβλημα ξανά. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι 187 άτομα που διέθεταν έγκυρο εισιτήριο δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο γήπεδο. Έπειτα από σχετικό έλεγχο της λίστας εισόδου, επιβεβαιώθηκε ότι κανένα άτομο χωρίς εισιτήριο δεν εισήλθε στην αρένα.

Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη από τους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν και δεν μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και την κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία και η ομαλή πρόσβαση στην αρένα για τη διοργάνωση της αυριανής ημέρας. Γνωρίζουμε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η αυριανή ημέρα αποτελεί μία μεγάλη γιορτή του μπάσκετ και στόχος όλων μας είναι να τη ζήσουμε με ασφάλεια, οργάνωση και σεβασμό προς τον κόσμο της ομάδας», ήταν τα λόγια του CEO της Euroleague.