Στο θέμα που προέκυψε με τα εισιτήρια του ημιτελικού του Final Four της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για τον τελικό της Κυριακής (24/5) με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Τούρκοι είναι έξαλλοι για όσα έγιναν με τα εισιτήρια, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center Athens κάνει λόγο για είσοδο χιλιάδων οπαδών χωρίς εισιτήρια λόγω παραλείψεων της Euroleague και η διοργανώτρια αρχή τονίζει πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ο CEO Τσους Μπουένο τόνισε πως κανένα άτομο χωρίς εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο και για το θέμα που προέκυψε μίλησε και ο Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague, στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου (23/5).

«Όπως εξήγησε ο Τσους Μπουένο, βρισκόμασταν σε επικοινωνία και επαφές ήδη από πριν από τους αγώνες. Η κατάσταση που προέκυψε με τις πλατφόρμες και ορισμένα ζητήματα που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην αρένα.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι φίλαθλοι της Φενέρ να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο. Στο τέλος το πρόβλημα επιλύθηκε και οι φίλαθλοι μπήκαν στην αρένα, όμως η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που συνήθως πραγματοποιείται.

Θέλουμε να απολογηθούμε ειλικρινά τόσο στους φιλάθλους όσο και στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε», ήταν τα λόγια του Μποντιρόγκα.