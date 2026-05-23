Ο Βασίλης Σπανούλης παραμένει εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό και ο μάνατζερ του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τόνισε πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από τέσσερις ομάδες, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.

Ο Σπανούλης ήταν στο Telecom Center Athens την Παρασκευή (22/5) για να παρακολουθήσει από κοντά τους δύο ημιτελικούς του Final Four της Euroleague και όλοι περιμένουν να δουν ποια θα είναι η επόμενη ομάδα που θα αναλάβει, έχοντας πάντα και τη συνεργασία με την ΕΟΚ για την Εθνική Ελλάδας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο μάνατζερ του πάντως, μιλώντας στο σερβικό Mozzart Sport, υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από τέσσερις ομάδες, αποφεύγοντας να αναφέρει τα ονόματά τους.

«Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα έχουν ξεκινήσει οι επαφές και βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται σοβαρά, αντικειμενικά όμως, είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα παρθεί η τελική απόφαση», είπε αρχικά ο Ραζνάτοβιτς και συνέχισε.

«Έχοντας μια συνεργασία για περισσότερα από είκοσι χρόνια, επικοινωνούμε όλο τον χρόνο για ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Το μπάσκετ είναι πάντα το επίκεντρο της κουβέντας, συνεπώς, ξέρω καλά τι θα ήταν καλό για εκείνον, χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα συμφωνούμε σε απόλυτο βαθμό».