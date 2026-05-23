Σε ελληνικό έδαφος επέστρεψαν αργά το βράδυ της Παρασκευής οι 19 ακτιβιστές που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla», ο οποίος επιχείρησε να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρώντας να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής.

Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, τα μέλη της αποστολής προχώρησαν σε βαριές καταγγελίες κατά των ισραηλινών δυνάμεων, περιγράφοντας σκηνές βίας, βασανιστηρίων, εξευτελισμών και σεξουαλικών παρενοχλήσεων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

«Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια»

Η παραγωγός, σκηνοθέτιδα και ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Filmmakers 4 Palestine Greece», Φαίδρα Βόκαλη, περιέγραψε με σκληρά λόγια όσα βίωσαν οι ακτιβιστές μετά τη σύλληψή τους από τις ισραηλινές αρχές.

«Με χτύπησαν, όχι τόσο βαριά όσο άλλους συντρόφους. Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια στα οποία ήμασταν σε stress positions πάρα πολλές ώρες γονατισμένοι ακούγοντας τον Ισραηλινό εθνικό ύμνο. Μας μετέφεραν διαρκώς κρατώντας τα κεφάλια μας δεμένα στους πισθάγκωνες για πάρα πολλές ώρες. Μας είχαν να περπατάμε στη πόλη. Πυροβολούνταν προειδοποιητικές βολές με πλαστικές σφαίρες. Σύντροφοι οι οποίοι είχαν χτυπηθεί και δεν μπορούσαν καν να κοιμηθούν και στέκονταν όρθιοι, τους σημαδεύανε με λέιζερ. Σύντροφοι πυροβολήθηκαν από πλαστικές σφαίρες. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα και τα οποία αυτά είναι, θα το ξαναπώ, είναι καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους. Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε καν να τα διανοηθούμε, παρόλο που μπορεί να τα βλέπουμε ή να τα διαβάζουμε» κατήγγειλε η Φαίδρα Βόκαλη.

Η ίδια άσκησε έντονη κριτική τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στην ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε ανοχή απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ.

«Το γεγονός ότι θεωρούν ότι μπορούν να δημοσιεύουν αυτά τα βίντεο σε όλο τον κόσμο και να υπάρχει ατιμωρησία είναι ενδεικτικό της συνενοχής που υπάρχει από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και πρέπει να καταγγείλουμε τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Εάν δεν είχε επιτρέψει να γίνει αυτή η παράνομη ενέργεια στα ελληνικά, στα διεθνή χωρικά ύδατα, τα οποία όμως εμπίπτουν στην ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο λες και είναι το χωραφάκι του. Όσο υπάρχει ατιμωρησία θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παιδιά και είμαστε οι επόμενοι».

Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και στέρηση βασικών αγαθών

Μέλη της αποστολής μίλησαν επίσης για ακραίες συνθήκες κράτησης, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν συνεχείς ξυλοδαρμοί, χρήση πλαστικών σφαιρών και στέρηση νερού.

Η Γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, Χριστίνη Δέση Λουκά, χαρακτήρισε την αποστολή καθαρά ανθρωπιστική και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να εμποδίσει κάθε προσπάθεια στήριξης του παλαιστινιακού λαού.

«Εμείς ξεκινήσαμε μια ειρηνευτική αποστολή προκειμένου να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και να προσπαθήσουμε να σπάσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως φανταζόμαστε και εσείς, ότι το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποκλείσει όλη αυτή την περιοχή. Προχωράει σε αλλεπάλληλα πογκρόμ, σε αποκλεισμό ακόμα και μετά την τάχα μου εκεχειρία μετά τον Οκτώβρη συνεχίζονται οι δολοφονίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το Ισραήλ κάνει οποιο– με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί να αποκλείσει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να βοηθηθεί ο Παλαιστινιακός λαός και προσπαθεί να τον εξοντώσει με κάθε τρόπο και στην ουσία προχωράει σε μια γενοκτονία, ας πούμε, ενός λαού» δήλωσε η κυρία Δέση Λουκά.

Όπως πρόσθεσε, οι κρατούμενοι δέχθηκαν συστηματική κακοποίηση με στόχο, όπως είπε, την ψυχολογική και σωματική τους εξόντωση.

«Δεν υπάρχει αλληλέγγυος, συναγωνιστής, ακτιβιστής που συμμετείχε στην αποστολή, που να μην πέρασε από το χέρι ενός βασανιστή, που να μην ήρθε αντιμέτωπος με μία εξαθλίωση και στην ουσία προσπαθούσαν να μας απανθρωποποιήσουν. Θα βγουν και τις επόμενες μέρες οι καταγγελίες μας. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πλαστικές σφαίρες, με αλλεπάλληλο ξύλο, με στέρηση νερού».

Καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Σοκ προκαλούν και οι αναφορές για σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις, αλλά και για συνθήκες κράτησης χωρίς πρόσβαση ούτε στα στοιχειώδη.

«Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο, η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο. Ήταν να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός. Ήταν να μη σου δίνουν νερό, να μην έχεις χαρτί για την τουαλέτα για πέντε μέρες. Πρόσβαση σε πολύ βασικά αγαθά. Με το που πήγαινες να διεκδικήσεις κάτι, η απάντηση ήταν κροτίδες λάμψης ή πλαστικές σφαίρες ή νερό. Το δίχτυ αυτό έτσι ξαναφαίνεται. Όλος ο κόσμος που πέρασε από εδώ έχει σπασμένα πλευρά. Υπήρχε συναγωνίστρια σε πλοίο που ήταν κυρίως Έλληνες επιβαίνοντες με τεράστια, με τεράστια πληγή από πλαστική σφαίρα. Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα τα βγάλουμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλές σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις. Υπήρχε και λεκτική κακοποίηση σε όλες τις κοπέλες που περάσαμε από τις φυλακές. Καθημερινή, δηλαδή ένας εξευτελισμός και μια τρομερή, ας πούμε, πρόκληση» ανέφεραν μέλη της αποστολής.

«Ακόμα και στο αεροπλάνο δεχόμασταν επιθέσεις»

Οι ακτιβιστές υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και κατά τη διαδικασία απέλασής τους.

«Πραγματικά χαιρόμουν πάρα πολύ το κουράγιο των υπόλοιπων συναγωνιστών που ήταν εκεί και τολμήσανε και φώναξαν Free Palestine την ώρα που ήταν εκεί ο Μπεν Γκιβιρ. Γιατί ξέραμε όλοι ότι με το που πας να σηκώσεις λίγο τα μάτια ή πεις Free Palestine ή οτιδήποτε τέτοιο, ακόμα και την ώρα που φεύγαμε για το αεροδρόμιο που προσπαθήσαμε, κάποιοι προσπάθησαν να σηκώσουν ας πούμε το σήμα της νίκης, όταν πια είχαμε απελαθεί δηλαδή και μπαίναμε στο αεροπλάνο, ακόμα και τότε πάλι είχαμε επίθεση από αστυνομικούς να μας χτυπάνε κόσμο».

Κλείνοντας, τα μέλη της ελληνικής αποστολής τόνισαν ότι όσα βίωσαν αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα όσων αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

«Αντιλαμβανόμαστε προφανώς ότι αυτό το πράγμα είναι μονάχα μια μικρή γεύση του τι βιώνουν αυτή τη στιγμή 9.500 όμηροι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι ακόμα μέσα στις φυλακές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με θανατική ποινή. Και η διεθνής κοινότητα και ο κόσμος στην Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει, όχι για εμάς, αλλά για όλον αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται κλεισμένος στις φυλακές, για την Παλαιστίνη και να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία και την ανεξαρτησία ενός λαού που αγωνίζεται για το δίκαιο και το αυτονόητο» τόνισε η Χριστίνη Δέση Λουκά.