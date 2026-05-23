Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11 έπειτα από πλήγμα με drones κατά λυκείου σε περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι διασώστες πέρασαν τη νύχτα ερευνώντας στα χαλάσματα στο Σταρομπίλσκ», την πόλη όπου σημειώθηκε το πλήγμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λεονίντ Πασέτσνικ.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε», δήλωσε.