Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας ενεργοποιήθηκαν για να απωθήσουν επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, καθώς κινούνταν στους αιθέρες της Μόσχας και της κοντινής περιφέρειας Γιαροσλάβλ, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

Τέσσερα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν και συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μόσχα, καθώς και η Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, υπέστησαν ήδη ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Και στις δύο περιοχές βρίσκονται ενεργειακές υποδομές καίριας σημασίας.