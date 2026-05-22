Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση στο βρετανικό «First Dates» ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για επίθεση σε πρώην σύντροφό του και φέρεται να κακοποίησε ακόμη μία γυναίκα, όπως αναφέρει η «The Sun».

Η μητέρα του θύματος, αλλά και μια δεύτερη γυναίκα που καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε από τον ίδιο άνδρα, αντέδρασαν έντονα μετά την έγκρισή του ως συμμετέχοντα σε πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής. Σύμφωνα με την υπόθεση που ήρθε στο φως, ο 41χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για επίθεση ενώπιον δικαστηρίου στα τέλη του 2020. Για το αδίκημα, που σημειώθηκε στο δυτικό Σάσεξ, του επιβλήθηκε κοινωφελής ποινή διάρκειας ενός έτους, διετής περιοριστικός όρος και χρηματική καταβολή 225 λιρών.

Η μητέρα του θύματος περιέγραψε ως καταστροφική την επίδραση που είχε ο άνδρας στη ζωή της κόρης της, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες για τη μακροχρόνια ψυχική της υγεία υπήρξαν σοβαρές. «Ήταν εξαιρετικά γενναία που τον αντιμετώπισε, ελπίζοντας ότι θα τιμωρηθεί και ότι άλλες γυναίκες δεν θα χρειαστεί να περάσουν όσα πέρασε εκείνη», ανέφερε. Η ίδια δήλωσε σοκαρισμένη όταν τον είδε στην τηλεόραση να «προβάλλεται ως ιδανικός πιθανός σύντροφος», υποστηρίζοντας πως «προφανώς δεν μπορεί να έγινε κανένας ουσιαστικός έλεγχος».

Η δεύτερη καταγγελία και η οργή για την εμφάνισή του στην εκπομπή

Μία ακόμη πρώην σύντροφός του καταγγέλλει ότι υπέφερε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, υποστηρίζοντας πως όσα βίωσε της άφησαν βαθύ και διαρκές τραύμα. «Αυτό που έζησα μού άφησε ένα τραύμα που κουβαλώ κάθε μέρα. Έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα, η οποία δήλωσε θαυμάστρια του βρετανικού «First Dates», είπε ότι «κατέρρευσε εντελώς» όταν τον είδε στην τηλεόραση. Παράλληλα, κάλεσε το Channel 4 να λογοδοτήσει, κατηγορώντας το ότι παρουσίασε, για λόγους ψυχαγωγίας, έναν άνδρα με γνωστό ιστορικό βίας κατά γυναικών ως «ασφαλή και αξιόπιστο σύντροφο».

Η απάντηση του Channel 4 και οι έλεγχοι στους συμμετέχοντες

Εκπρόσωπος του Channel 4 ανέφερε ότι όλοι οι συμμετέχοντες του «First Dates» περνούν από το υψηλότερο επίπεδο ελέγχων που επιτρέπεται νομικά να πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου DBS και αναλυτικών διαδικτυακών ελέγχων. «Όλοι οι έλεγχοι για το συγκεκριμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένου του DBS, ήταν καθαροί», σημείωσε ο εκπρόσωπος. Ωστόσο, οι καταδίκες που θεωρούνται παραγεγραμμένες δεν εμφανίζονται στους βασικούς ελέγχους ποινικού μητρώου DBS.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της Ofcom, Μέλανι Ντοζ, δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί «σοβαρές ανησυχίες» μετά τις καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από συμμετέχοντες του «Married At First Sight UK», τονίζοντας πως η ρυθμιστική αρχή θα «αυστηροποιήσει τις οδηγίες της για τα ριάλιτι, εφόσον χρειαστεί».