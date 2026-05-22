Κινέζοι, Τούρκοι, Λιβανέζοι, Ιρανοί και Βρετανοί επενδυτές βρίσκονται πίσω από το νέο κύμα αγορών ακινήτων που καταγράφεται στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Golden Visa, με τη χώρα να παραμένει σταθερά ένας από τους πιο δημοφιλείς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη για πολίτες τρίτων χωρών.

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνουν ότι η ζήτηση για άδειες διαμονής μέσω επενδύσεων σε ακίνητα συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και μετά τις αυξήσεις στα ελάχιστα όρια επένδυσης που εφαρμόστηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην πρώτη θέση των ξένων επενδυτών παραμένουν με διαφορά οι πολίτες της Κίνας. Συνολικά έχουν χορηγηθεί 11.136 άδειες διαμονής σε Κινέζους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να αποτελεί για αυτούς βασική δίοδο πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά και στη ζώνη Σένγκεν.

Η παρουσία των Κινέζων στην ελληνική κτηματαγορά είναι ισχυρή εδώ και χρόνια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα υψηλής αξίας στην Αθήνα, αλλά και σε τουριστικές περιοχές με έντονη προοπτική υπεραξιών. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι πολλοί επενδυτές βλέπουν την Ελλάδα όχι μόνο ως επενδυτικό προορισμό, αλλά και ως ασφαλές σημείο εγκατάστασης για τις οικογένειές τους.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Τούρκοι επενδυτές με 3.820 άδειες διαμονής. Το ενδιαφέρον από την Τουρκία έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς αρκετοί εύποροι πολίτες επιδιώκουν να μεταφέρουν μέρος της περιουσίας τους εκτός χώρας αναζητώντας μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική σταθερότητα.

Η ελληνική αγορά ακινήτων λειτουργεί για πολλούς Τούρκους τόσο ως επενδυτικό καταφύγιο όσο και ως μέσο εξασφάλισης πρόσβασης στην Ευρώπη. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων αφορά κατοικίες στην Αττική, αλλά και εξοχικά ακίνητα σε νησιά του Αιγαίου. Ακολουθούν οι επενδυτές από τον Λίβανο, οι οποίοι έχουν λάβει 1.066 άδειες διαμονής μέσω Golden Visa. Η οικονομική κρίση και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει αρκετούς Λιβανέζους στην αναζήτηση ασφαλών τοποθετήσεων στο εξωτερικό, με την Ελλάδα να βρίσκεται ψηλά στις επιλογές τους.

Ιδιαίτερα αυξημένο παραμένει και το ενδιαφέρον από το Ιράν, με 892 άδειες διαμονής να έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Οι Ιρανοί επενδυτές επιλέγουν κυρίως ακίνητα που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε επενδυτικά είτε ως μόνιμη ή εποχική κατοικία.

Σημαντική είναι και η παρουσία Βρετανών επενδυτών, με 819 άδειες διαμονής να έχουν ήδη χορηγηθεί. Μετά το Brexit, αρκετοί πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου επιδιώκουν μέσω της Golden Visa να διατηρήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύοντας κυρίως σε εξοχικές κατοικίες σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και από επενδυτές προερχόμενους από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, οι οποίοι στρέφονται στην ελληνική αγορά λόγω της σχετικής σταθερότητας, της τουριστικής δυναμικής και των προοπτικών ανόδου των αξιών στα ακίνητα.

Οι ξένοι αγοραστές δείχνουν σαφή προτίμηση σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο βρίσκονται πολυτελείς κατοικίες, παραθαλάσσιες βίλες, σύγχρονα διαμερίσματα αλλά και διατηρητέα ακίνητα με ιστορικό χαρακτήρα.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς πόλους έλξης για επενδυτές, με περιοχές όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και το Ελληνικό να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, δημοφιλείς παραμένουν το Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας, αλλά και τα Βόρεια Προάστια όπως η Κηφισιά και η Εκάλη.

Υψηλή ζήτηση καταγράφεται και στα ελληνικά νησιά, με την Πάρο, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κέρκυρα να προσελκύουν αγοραστές που αναζητούν πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.

Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα Golden Visa αύξησαν σημαντικά τα κατώτατα όρια επένδυσης. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ανέρχεται πλέον στις 800.000 ευρώ.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας το όριο έχει διαμορφωθεί στις 400.000 ευρώ, ενώ για διατηρητέα κτίρια ή ακίνητα που αλλάζουν χρήση το όριο παραμένει στις 250.000 ευρώ.

Παρά τα υψηλότερα όρια, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές, οι οποίοι συνεχίζουν να βλέπουν στη χώρα έναν ασφαλή συνδυασμό επένδυσης, ποιότητας ζωής και πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά.