Μετά τα 60, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν ότι τα πόδια τους δεν έχουν πια την ίδια δύναμη και σταθερότητα, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο για πτώσεις και τραυματισμούς. Το ανέβασμα της σκάλας γίνεται πιο κουραστικό, το να σηκωθείτε από τον καναπέ χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και η ισορροπία δεν είναι πάντα δεδομένη.

Τα καλά νέα είναι ότι η ενδυνάμωση των ποδιών δεν απαιτεί δύσκολες ασκήσεις ή εξοπλισμό γυμναστηρίου. Τα καθίσματα (squats) είναι εξαιρετική άσκηση, όμως συχνά φαίνονται δύσκολα όταν υπάρχουν περιορισμοί στην ισορροπία, στα γόνατα ή στην κινητικότητα.

Μια απλή καρέκλα μπορεί να δώσει τη λύση και να γίνει το πιο χρήσιμο εργαλείο για να ξαναχτίσετε δύναμη, σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο του σώματος, με ασφάλεια και χωρίς υπερβολική καταπόνηση στα γόνατα ή στη μέση. Η καρέκλα παρέχει στήριξη ενώ τα πόδια συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά.

Οι παρακάτω πέντε ασκήσεις με καρέκλα, σύμφωνα με ειδικούς, είναι ιδανικές για ανθρώπους άνω των 60, καθώς βοηθούν στην ενδυνάμωση των ποδιών, στη βελτίωση της ισορροπίας και στην πιο άνετη κίνηση μέσα στην καθημερινότητα. Δουλεύουν τετρακέφαλους, γλουτούς, οπίσθιους μηριαίους, γάμπες και ισχία, και το σημαντικότερο: Μπορούν να γίνουν εύκολα στο σπίτι και να προσαρμοστούν στις δυνατότητες του καθενός.

Χρήσιμες συμβουλές για τις ασκήσεις με καρέκλα

Ξεκινήστε με έλεγχο πριν αυξήσετε ταχύτητα: Οι αργές επαναλήψεις κρατούν τους μυς ενεργούς και κάνουν την άσκηση πιο αποτελεσματική.

Χρησιμοποιήστε την καρέκλα για στήριξη, όχι για βοήθεια στην εκτέλεση της άσκησης: Η ελαφριά επαφή βοηθά στην ισορροπία χωρίς να αφαιρεί φορτίο από τα πόδια.

Συνδυάστε καθιστές και όρθιες ασκήσεις: Οι καθιστές απομονώνουν μυϊκές ομάδες, ενώ οι όρθιες βελτιώνουν ισορροπία και συντονισμό.

Προχωρήστε σταδιακά: Αυξήστε επαναλήψεις, μειώστε την υποστήριξη ή επιβραδύνετε την κάθοδο.

Μείνετε συνεπείς: Στοχεύστε σε προπόνηση 3 έως 5 φορές την εβδομάδα. Οι σύντομες και σταθερές προπονήσεις αποδίδουν περισσότερο από τις σπάνιες και εξαντλητικές.

1. Σηκώματα από καρέκλα

Η άσκηση αυτή γυμνάζει τετρακέφαλους, γλουτούς και κορμό, ενώ εξασκεί μία από τις πιο σημαντικές καθημερινές κινήσεις: το να σηκώνεστε από την καρέκλα. Κάθε επανάληψη βοηθά τα πόδια να παράγουν δύναμη από καθιστή θέση, κάτι που μεταφέρεται άμεσα στο να σηκώνεστε από τον καναπέ, το αυτοκίνητο ή το τραπέζι.

Σε σχέση με τα κλασικά καθίσματα, η καρέκλα προσφέρει σαφές σημείο βάθους και καλύτερο έλεγχο της κίνησης. Κρατήστε τα πέλματα σταθερά στο έδαφος, γείρετε ελαφρώς μπροστά και πιέστε με τα πόδια αντί να χρησιμοποιείτε φόρα από το σώμα.

Μύες που γυμνάζονται: Τετρακέφαλοι, γλουτοί, οπίσθιοι μηριαίοι, κορμός

Τετρακέφαλοι, γλουτοί, οπίσθιοι μηριαίοι, κορμός Προτεινόμενα σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 8 έως 12 επαναλήψεων με 45 δευτερόλεπτα ξεκούραση ανάμεσα στα σετ.

3 σετ των 8 έως 12 επαναλήψεων με 45 δευτερόλεπτα ξεκούραση ανάμεσα στα σετ. Παραλλαγές: Υποβοηθούμενα σηκώματα, αργός ρυθμός εκτέλεσης, σηκώματα χωρίς χέρια.

Υποβοηθούμενα σηκώματα, αργός ρυθμός εκτέλεσης, σηκώματα χωρίς χέρια. Συμβουλή τεχνικής: Πιέστε με ολόκληρο το πέλμα και αποφύγετε να «πέφτετε» πίσω στην καρέκλα.

2. Εκτάσεις ποδιών καθιστοί

Οι εκτάσεις ποδιών γυμνάζουν τους τετρακέφαλους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας και το να σηκώνεστε όρθιοι. Η καρέκλα στηρίζει το σώμα, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην έκταση του γονάτου και στη σύσπαση του μπροστινού μέρους του μηρού.

Η άσκηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν τα βαθιά καθίσματα ενοχλούν τα γόνατα ή σας φαίνονται απαιτητικά. Οι αργές επαναλήψεις βοηθούν στην ενδυνάμωση της περιοχής γύρω από το γόνατο.

Μύες που γυμνάζονται: Τετρακέφαλοι, καμπτήρες ισχίου

Τετρακέφαλοι, καμπτήρες ισχίου Προτεινόμενα σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 10 έως 15 επαναλήψεων ανά πόδι με 30 δευτερόλεπτα ξεκούραση.

3 σετ των 10 έως 15 επαναλήψεων ανά πόδι με 30 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Παραλλαγές: Παύση στην κορυφή της κίνησης, εκτάσεις με βάρη στον αστράγαλο, εναλλάξ εκτάσεις

Παύση στην κορυφή της κίνησης, εκτάσεις με βάρη στον αστράγαλο, εναλλάξ εκτάσεις Συμβουλή τεχνικής: Σηκώνετε το πόδι με έλεγχο χωρίς να το κουνάτε απότομα.

3. Πίσω προβολές με στήριξη καρέκλας

Οι πίσω προβολές γυμνάζουν γλουτούς, τετρακέφαλους και οπίσθιους μηριαίους, ενώ παράλληλα προσφέρουν στήριξη για καλύτερη ισορροπία. Το βήμα προς τα πίσω είναι συχνά πιο άνετο για τα γόνατα σε σχέση με το βήμα προς τα εμπρός.

Η καρέκλα σας βοηθά να επικεντρωθείτε στη δύναμη χωρίς φόβο αστάθειας. Το μπροστινό πόδι κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειας, κάτι που βοηθά στην ανάπτυξη δύναμης στο ένα πόδι, απαραίτητης για σκάλες, περπάτημα και σταθερότητα όταν αλλάζει το βάρος του σώματος.

Μύες που γυμνάζονται: Γλουτοί, τετρακέφαλοι, οπίσθιοι μηριαίοι, κορμός

Γλουτοί, τετρακέφαλοι, οπίσθιοι μηριαίοι, κορμός Προτεινόμενα σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 8 έως 10 επαναλήψεων ανά πόδι με 45 δευτερόλεπτα ξεκούραση.

3 σετ των 8 έως 10 επαναλήψεων ανά πόδι με 45 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Παραλλαγές: Μικρότερο βήμα προς τα πίσω, υποβοηθούμενα split squats, αργός ρυθμός εκτέλεσης

Μικρότερο βήμα προς τα πίσω, υποβοηθούμενα split squats, αργός ρυθμός εκτέλεσης Συμβουλή τεχνικής: Χρησιμοποιήστε την καρέκλα μόνο για ισορροπία και όχι για να τραβάτε το σώμα προς τα πάνω.

4. Καθιστές άρσεις γονάτων

Οι καθιστές άρσεις γονάτων γυμνάζουν καμπτήρες ισχίου, κορμό και τον συντονισμό του κάτω μέρους του σώματος. Παρότι φαίνονται απλές, βοηθούν τα ισχία να παραμένουν δραστήρια και το σώμα να διατηρεί σωστή στάση.

Οι δυνατοί καμπτήρες ισχίου διευκολύνουν το περπάτημα, το ανέβασμα σκαλοπατιών και το πέρασμα πάνω από εμπόδια. Η στήριξη της καρέκλας κάνει την άσκηση ιδανική όταν οι όρθιες ασκήσεις φαίνονται δύσκολες.

Μύες που γυμνάζονται: Καμπτήρες ισχίου, τετρακέφαλοι, κορμός

Καμπτήρες ισχίου, τετρακέφαλοι, κορμός Προτεινόμενα σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 10 έως 12 επαναλήψεων ανά πόδι με 30 δευτερόλεπτα ξεκούραση.

3 σετ των 10 έως 12 επαναλήψεων ανά πόδι με 30 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Παραλλαγές: Πιο αργός ρυθμός, παύση με το γόνατο ψηλά, άσκηση με λάστιχο αντίστασης

Πιο αργός ρυθμός, παύση με το γόνατο ψηλά, άσκηση με λάστιχο αντίστασης Συμβουλή τεχνικής: Διατηρήστε τον κορμό όρθιο και αποφύγετε να γέρνετε προς τα πίσω.

5. Άρσεις γάμπας με στήριξη καρέκλας

Η άσκηση αυτή δυναμώνει γάμπες και αστραγάλους, που είναι βασικοί για την ισορροπία, το περπάτημα και το ανέβασμα σκάλας. Η καρέκλα προσφέρει αρκετή στήριξη ώστε να κινείστε με ασφάλεια και πλήρες εύρος κίνησης.

Οι γάμπες βοηθούν το σώμα να προωθείται όταν περπατάτε και να ελέγχει την κίνηση όταν κατεβαίνετε σκαλοπάτια. Πιο δυνατά κάτω άκρα κάνουν τις καθημερινές κινήσεις πιο σταθερές και σίγουρες.