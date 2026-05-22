Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση δύο μικρών παιδιών γαλλικής υπηκοότητας, ηλικίας 4 και 5 ετών, που εντοπίστηκαν μόνα τους στην άκρη ενός αυτοκινητοδρόμου, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας.

Τα δύο παιδιά, που κατάγονται από την περιοχή του Άνω Ρήνου της Γαλλίας, βρέθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου από διερχόμενο άνδρα ο οποίος τα είδε να κλαίνε στην άκρη του δρόμου και τα μετέφερε στο οικογενειακό αρτοποιείο του, ειδοποιώντας στη συνέχεια τις Αρχές. Οι τοπικές αρχές τα παρέλαβαν άμεσα, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν στη Γαλλία υπό την ευθύνη των γαλλικών διπλωματικών υπηρεσιών.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 11 Μαΐου

Η εξαφάνιση της οικογένειας δηλώθηκε στις αρχές στις 11 Μαΐου από συγγενικά πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν επειδή δεν είχαν νέα από τη μητέρα και τα δύο παιδιά.

Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας της Κολμάρ στο BFMTV, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ανοίγοντας έρευνα για «ανησυχητική εξαφάνιση».

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα, το τρίτο παιδί της γυναίκας, ένας 16χρονος από προηγούμενη σχέση, είχε εγκαταλειφθεί μόνος του σε οικογενειακό σπίτι στην Κολμάρ.

Τα ίχνη της μητέρας εντοπίστηκαν αρχικά στην Ισπανία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σύντομα ότι η μητέρα είχε ταξιδέψει στην Ισπανία μία ημέρα μετά την εξαφάνιση, στις 12 Μαΐου. Η παρουσία της ίδιας και των δύο παιδιών καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι τότε φαίνονταν να είναι καλά στην υγεία τους.

Η 41χρονη μητέρα, η οποία αναζητούνταν επί ημέρες, συνελήφθη τελικά στην Πορτογαλία μαζί με έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφός της. Οι Αρχές ερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο παιδιά εγκαταλείφθηκαν μόνα τους.

«Ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης»

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή τους, τα δύο παιδιά βρέθηκαν μόνα τους από έναν άνδρα σε δρόμο περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας.

Μετά τον εντοπισμό τους, οι δικαστικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

απομάκρυνση παιδιών από τον νόμιμο κηδεμόνα τους,

παραβίαση γονικών υποχρεώσεων που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή την

εκπαίδευση του παιδιού,

εγκατάλειψη ανηλίκου κάτω των 15 ετών,

εγκατάλειψη ατόμου ανίκανου να προστατεύσει τον εαυτό του,

άσκηση βίας σε ανήλικο από γονέα.

Ο εισαγγελέας της Κολμάρ, Ζαν Ρισέρ, δήλωσε ότι «για τα αδικήματα αυτά προβλέπεται ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τα πρώτα ιατρικά στοιχεία, τα δύο παιδιά δεν φέρουν τραυματισμούς.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Η 41χρονη μητέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Φάτιμα, στο κέντρο της Πορτογαλίας, την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Μαζί της συνελήφθη και ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφός της, με τον οποίο βρισκόταν τη στιγμή της επέμβασης των αρχών.

Ο εισαγγελέας είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η γυναίκα είχε ξεκινήσει πρόσφατα σχέση με έναν Γάλλο που διαθέτει σπίτι στην Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από πηγή κοντά στην έρευνα, ο άνδρας είναι γνωστός στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων.

Μήνυση από τον πατέρα των παιδιών

Ο πατέρας των δύο παιδιών, που είναι χωρισμένος από τη μητέρα τους, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία μόλις ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκων.

Η δικαστική αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα για πιθανή έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη ανηλίκων, επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά βρέθηκαν «φανερά χαμένα και εγκαταλελειμμένα από τη μητέρα τους».

Τα δύο παιδιά είχαν μαζί τους σακίδια που περιείχαν αλλαξιές ρούχων, από ένα μπουκάλι νερό, φρούτα και μπισκότα.

Σύμφωνα με τον άνδρα που τα εντόπισε, τα παιδιά περιέγραψαν το πώς εγκαταλείφθηκαν. «Μας έδεσαν τα μάτια και μας πήγαν στο δάσος για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μας είπαν: “Τώρα πηγαίνετε να βρείτε ένα παιχνίδι”».

Ο εισαγγελέας της Κολμάρ ανέφερε ότι οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με τις πορτογαλικές δικαστικές και προξενικές υπηρεσίες, καθώς και με τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας, προκειμένου να οργανωθεί η επιστροφή των δύο παιδιών στη Γαλλία.