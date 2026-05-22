Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 22/5 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Προβλήματα παρατηρούνται στην Αττική Οδό και στον Κηφισό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία λόγω πτώσης δομικού υλικού (σκυροδέματος) από φορτηγό παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος της Λ. Δημοκρατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο στην περιοχή Αχαρναί.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στους δρόμους της Αθήνας και ειδικότερα στο Σύνταγμα.

