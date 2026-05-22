Μία 52χρονη γυναίκα από τη Νορβηγία έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν για διακοπές στα Χανιά μαζί με τον σύντροφό της, σε περιστατικό που έχει προκαλέσει θλίψη και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

Η γυναίκα βρισκόταν σε παραλία της περιοχής όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Όπως ανέφερε στον σύντροφό της, αποφάσισε να επιστρέψει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να ξαπλώσει και να ξεκουραστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν ο σύντροφός της επέστρεψε στο δωμάτιο, τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το patris.gr. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και κλήθηκε βοήθεια, όμως ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 52χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.