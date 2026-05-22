Οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (22/5).
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Βαλένθια τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ελληνική ομάδα να ποντάρει και στη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, οι οποίοι αναμένεται να… βάψουν κόκκινο το Telecom Center Athens.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:15 Novasports 4HD Team 3SSB – Ερυθρός Αστέρας Adidas NextGen EuroLeague Finals
14:30 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Τσεντεβίτα Ολιμπία Adidas NextGen EuroLeague Finals
15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Καζακστάν – Ουκρανία Socca Euro 2026
17:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάδα – Γαλλία Socca Euro
18:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague Final Four
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Νις Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου