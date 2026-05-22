Οι ημιτελικοί του Final Four της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (22/5).

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Βαλένθια τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ελληνική ομάδα να ποντάρει και στη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, οι οποίοι αναμένεται να… βάψουν κόκκινο το Telecom Center Athens.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:15 Novasports 4HD Team 3SSB – Ερυθρός Αστέρας Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Τσεντεβίτα Ολιμπία Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Καζακστάν – Ουκρανία Socca Euro 2026

17:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάδα – Γαλλία Socca Euro

18:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague Final Four

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Νις Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου