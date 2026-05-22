Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής στη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και έλεγχο των ενεργειών της ΕΥΠ. Η πλειοψηφία της ΝΔ αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 επειδή είναι αίτημα της αντιπολίτευσης.

Το αίτημα που υποστήριξε η ΝΔ έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, δια εγέρσεως από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι «έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους που εγέρθηκαν, αυτοί είναι υπερδιπλάσιοι των παριστάμενων βουλευτών» και γίνεται δεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία και για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.

Το ζήτημα έθεσε εκ μέρους της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, κάτι το οποίο δεν συνέβη ωστόσο στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022.

«Είναι προφανές ότι εδώ γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος από την αντιπολίτευση» ανέφερε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αντικρούοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κ. Βορίδης απορρίπτοντας τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης κατά της λήψης απόφασης για τη σύσταση της εξεταστικής με την απόλυτη πλειοψηφία – σε αντίθεση με το 2022 όπου συστήθηκε με σχετική πλειοψηφία (142 θετικών ψήφων) – είπε ότι «λυπάμαι, αλλά τότε δεν έθεσε κανένας -με τον τρόπο που ορίζει ο ΚτΒ – οποιοδήποτε σχετικό παρεμπίπτον θέμα. Συνεπώς νομικό προηγούμενο δεν υπάρχει» και πρόσθεσε «το 2022 δεν ετέθη το θέμα γιατί η θέση της ΝΔ ήταν τότε «υπέρ» της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής γιατί το θέμα των υποκλοπών ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτε άλλο». Από τότε, ο κ. Βορίδης είπε έχει γίνει «μια Εξεταστική Επιτροπή το 2022, τρείς συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική Περίοδο, έχουν επιληφθεί τα όργανα της Δικαιοσύνης και έχει υπάρξει Πρωτόδικη απόφαση που τιμωρεί ιδιώτες για το θέμα αυτό, εκκρεμεί η έφεση, έχουν υπάρξει δύο Διατάξεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου που λένε ότι δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, χθες έγινε η ακρόαση του διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θέλετε χωρίς κανένα νεότερο στοιχείο να συνεχίσουμε την συζήτηση».

Ο κ. Βορίδης απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που έκανε αναφορά «για το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός εάν στις 3 τα ξημερώματα χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο» είπε ότι «ελπίζω το τριψήφιο να μην το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρρητο. Γιατί αυτός είναι ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση ειδικά όταν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας».

Σύσσωμη η αντιπολίτευση διά των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έκανε λόγο για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια» από τη ΝΔ προκειμένου «να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο», κάνοντας «το Σύνταγμα κουρελόχαρτο».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο», εξαπέλυσε από το βήμα της βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του, απέρριψε κατηγορηματικά τα επιχειρήματα του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, για την απαιτούμενη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 βουλευτών, για τη σύσταση Εξεταστικής, τονίζοντας ότι «η στάση της κυβέρνησης αποδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητας της».

«Για άλλη μια φορά υποβαθμίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο ο οποίος βάζει τον κ. Βορίδη που ήρθε διότι προφανώς το χρωστά χάρη, για να πει επιχειρήματα που δεν στέκουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «ο νόμος που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης είναι του 2008 και όταν υπήρχε αίτημα για ίδιο θέμα, η Βουλή αποφάσισε με 151 και όχι με 120 όπως σήμερα ζητάει να γίνει».

Παράλληλα άφησε αιχμές για την στάση του Νικήτα Κακλαμάνη, σημειώνοντας: «Στις 21/8/2022, όταν καταθέσαμε το αίτημα μας για τη σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές, προεδρεύων του Σώματος τότε ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, τότε αντιπρόεδρος. Τότε η απόφαση που εσείς προεδρεύατε, πάρθηκε με 142 ψήφους. Γιατί τότε δεχθήκατε το αποτέλεσμα και σήμερα ζητάτε από εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό; Αντικρούετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί ούτε το Σύνταγμα ούτε ο Κανονισμός της Βουλής άλλαξε για την ΕΥΠ σε σχέση με το 2022». «Αυτό που μεσολάβησε ήταν ότι το μονομελές δικαστήριο έκανε αυτό που εσείς αρνηθήκατε να κάνετε, κάλεσε όλους αυτούς που εμπλέκονται και τους καταδίκασε. Και αυτοί τι λένε; Εμείς πουλήσαμε το «πρέντατορ» στο κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Νίξον της Ελλάδος. Και ο Νίξον της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Τι άλλαξε λοιπόν σήμερα; Ο εκβιασμός του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού».

«Είναι αυτός ο πρωθυπουργός που μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους τέσσερεις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων θα τους είχε οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτός ο πρωθυπουργός που κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει δεν έχει δικαίωμα να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας» ανέφερε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Ανδρουλάκης απευθύνθηκε στους βουλευτές της ΝΔ που τον κατηγόρησαν ότι διέρρευσε κρατικά μυστικά με την δημοσιοποίηση των διαλόγων που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών, καλώντας τους να είναι πιο ταπεινοί.

«Περίμενα σήμερα από όλους εσάς να είστε λίγο ταπεινοί, και να μην βγαίνετε στα κανάλια και να λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα κρατικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη σε μένα; Δεν όφειλα να τον ρωτήσω αυτό που εσείς μου λέγατε να τον ρωτήσω σε ένα μυστικό δωμάτιο; Εγώ τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο στη Βουλή. Τον ρώτησα λοιπόν “πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε”. Και μου είπε δεν ξέρω. Τώρα ντρέπεστε ή δεν ντρέπεστε όταν τέσσερα χρόνια λέγατε ότι είμαι εκβιαζόμενος και έπρεπε να πάω στην ΕΥΠ να ενημερωθώ; Ντροπή, ντροπή στους βουλευτές της ΝΔ, ντροπή πάνω από όλα γι’ αυτά που σας βάζει να κάνετε ο κ. Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» με εντολή Μητσοτάκη με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Τελικά, μετά την ψηφοφορία δι’ εγέρσεως, η πρόταση της ΝΔ επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται ποιο επικίνδυνος για την χώρα».

Ένσταση επί της διαδικασίας από τη ΝΔ

Η συνεδρίαση άρχισε με ένσταση από τη ΝΔ επί της διαδικασίας για τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής που θα πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τον τρόπο λήψης απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για «σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η πρόταση στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας έχει εισαχθεί «όπως ακριβώς κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη», δηλαδή σύμφωνα με «τα άρθρα 68 παρ.2 εδ. γ’ του Συντάγματος και 144 παρ.5 εδ. β’ του Κανονισμού της Βουλής» που παρέχει το δικαίωμα στη μειοψηφία, εάν συγκεντρώνει 120 θετικές ψήφους κατά την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί, να μπορεί να συστήσει δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο για θέματα που κρίνει.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, έθεσε -εκ μέρους της ΝΔ- ως παραπίπτον θέμα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΚτΒ) επί της προτεινόμενης για έγκριση διαδικασίας από την Ολομέλεια, υποστηρίζοντας ότι για τη λήψη απόφασης σύστασης της επιτροπής θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ του θέματος της προτάσεως που αφορά την αποστολή λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων, καθώς εδώ συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται στο άρθρο 68 του Συντάγματος που αναφέρει «προκειμένου να συσταθούν Εξεταστική Επιτροπή για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», καθώς το άρθρο 144 παρ. 6 του ΚτΒ όπου επίσης ορίζει πως «η απόφαση της Ολομέλειας της Boυλής για την κατά το άρθρo 68 παρ. 2 εδ. β’ τoυ Συντάγματoς σύσταση Εξεταστικής Επιτρoπής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έθεσε το παρεμπίπτον ζήτημα που έθεσε η ΝΔ, ανοίγοντας τη σχετική συζήτηση.

Ο κ. Βορίδης, αναπτύσσοντας τη βασιμότητα της ένστασης, υποστήριξε πως είναι «σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΥΠ εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της που είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου αλλά θα τη λάβει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα και είναι η πλειοψηφία των βουλευτών».

Ο εισηγητής της ΝΔ τόνισε ότι η Βουλή σαφώς και μπορεί να ελέγχει την ΕΥΠ αλλά αυτή μπορεί να γίνει σύμφωνα με την διάταξη του Συντάγματος και του ΚτΒ που ορίζει ότι αυτό απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου του αριθμού των βουλευτών. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, η αποστολή της ορίζεται ότι είναι η συλλογή, η επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλή του δημοκρατικού πολιτεύματος , θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου τις εδαφικής ακεραιότητας και εδαφικής ασφάλειας της χώρας. Και στο άρθρο 4 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΕΥΠ αναφέρεται ότι συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλει προτάσεις για την πρόληψη ή αποτροπή της απειλής ασφάλειας, του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον τίτλο της θέτει «την εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και αναρωτήθηκε: «η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι;. Η προστασία των εθνικών στρατηγικών συμφερόντων και δει των στρατιωτικών έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι;». Και πρόσθεσε πως μπορεί να ελεγχθεί εάν έγιναν παράνομες υποκλοπές «με το να ζητήσουμε να μας φέρουν τους φακέλους που έχουν για τις τυχόν επισυνδέσεις. Με το να μας φέρουν όλες τις συμβάσεις να τις ελέγξουμε για να διακριβώσουμε εάν έχουν γίνει παράνομες επισυνδέσεις. Και ερωτώ αυτοί οι έλεγχοι δεν εμπίπτουν στην έννοια της εθνικής άμυνας όπου απαιτείται η πρόσθετη πλειοψηφία ώστε να μην μπορεί η εκάστοτε μειοψηφία να αποφασίζει κατά πως θέλει; Άρα το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας».

Η στάση της ελάσσονος αντιπολίτευσης για το θέμα της απαιτούμενης πλειοψηφίας

Για «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλος. «Η ΝΔ θέλει, πάση θυσία, να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών, να τελειώνει, με εντολή Μητσοτάκη, αυτή τη βδομάδα, με όλα τα σκάνδαλα» είπε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημείωσε ότι σε προηγούμενη πρόταση εξεταστικής επιτροπής από την αντιπολίτευση για το θέμα της ΕΥΠ, αυτή έγινε δεκτή με 142 ψήφους, είπε ότι αυτό που άλλαξε είναι ότι το πλημμελειοδικείο «αποκάλυψε νέα στοιχεία και τρέμετε. Τρέμει πρώτα απ’ όλα ο εκβιαζόμενος και αδύναμος πρωθυπουργός που είναι πρόβλημα για τη χώρα, θεσμικό και τώρα τρέμετε και εσείς. Και πιέζεστε και αναρωτιέμαι από πού σας πιέζουν. Γιατί σας κρατάνε και σας οδηγούν σε μια τέτοια αντιδημοκρατική μεθόδευση; Σήμερα πρέπει να μιλήσετε καθαρά και να πάρετε θέση. Θα συναινέσετε σε αντίθεση με την ψήφο σας το 2022, σε μια αντιδημοκρατική μεθόδευση και παραβίαση του Συντάγματος; [. . .] Σας κρατάνε από κάπου; [. . .] Θα σας πω εγώ τι έχει αλλάξει. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ με αποκαλύψεις [. . .]».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, «δεν απαιτείται καμία αυξημένη ψήφο της Βουλής με 151 βουλευτές, γιατί δεν είναι ένα σκάνδαλο Εθνικής Άμυνας, δεν αφορά τα σύνορα της χώρας, δεν αφορά την εξωτερική πολιτική, αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρήτου των συνομιλιών και των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κυρίου Μητσοτάκη. Όλοι το έχουν καταλάβει. Δεν είναι θέμα, προφανώς, ιδιωτών. Είναι θέμα του Μαξίμου. Δεν θέλετε να φτάσει η έρευνα στο Μαξίμου. Γι’ αυτό κάνετε τα πάντα». Κάλεσε μάλιστα το προεδρείο της Βουλής να πάρει θέση επί του θέματος που τέθηκε για την απαιτούμενη πλειοψηφία στη σημερινή διαδικασία.

«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν επικαλέστηκε τη διάταξη για απόλυτη πλειοψηφία το 2022. Για να την επικαλεστεί τώρα, σημαίνει ότι κάτι καινούργιο υπάρχει, ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και τα νέα στοιχεία λένε ότι δεν είναι απλά μια υπόθεση ιδιωτών, είναι κάτι άλλο και ενδεχομένως να υπάρχουν ζητήματα κατασκοπείας. Συνεπώς, το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Ο βουλευτής του ΚΚΕ είπε ότι εξελίσσεται μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης της πολύ σκοτεινής υπόθεσης των υποκλοπών.

«Δεν θέλετε να διερευνηθεί η υπόθεση», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Καθώς δε η ΝΔ επικαλέστηκε την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική, ο βουλευτής αναρωτήθηκε πόσο σχετίζονται με την άμυνα της χώρας οι Patriot στη Σαουδική Αραβία. «Βαφτίζετε εθνικό συμφέρον, τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, σε βάρος του ελληνικού λαού. Μιλάτε για κυριαρχικά δικαιώματα αλλά οι Συμμαχίες στις οποίες μετέχει η χώρα, δεν αναγνωρίζουν αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας; Όχι. Λέει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν διαφορές και πρέπει να τα βρούνε Ελλάδα και Τουρκία», είπε και αναρωτήθηκε ποια είναι η αποστολή της ΕΥΠ όταν συνεργάζεται με μυστικές υπηρεσίες των χωρών του ΝΑΤΟ. Κάλεσε τέλος τα άλλα κόμματα να μην παριστάνουν σαν να έπεσε κεραυνός εν αιθρία γιατί και ο Τόμπρας υπήρξε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, και ο Μαυρίκης επί Νέας Δημοκρατίας και η Vodafone επί κυβερνήσεως Καραμανλή.

Με τη φράση «όταν στριμώχνομαι, επικαλούμαι την πλειοψηφία που έχω, και κάνω ό,τι γουστάρω» υποδέχθηκε την τοποθέτηση του κ. Βορίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ελληνικής Λύσης, Κων. Χήτας, σύμφωνα με τον οποίο η ΝΔ προσπαθεί να ξεφύγει με “νομικά τερτίπια”. Όπως είπε ο κ. Ήττας, «το Σύνταγμα λέει ότι απαιτούνται 151 βουλευτές, όταν το θέμα αφορά σε εξωτερική πολιτική ή εθνική άμυνα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Βορίδη, ουσιαστικά ομολογεί ότι το θέμα των παρακολουθήσεων αφορούσε την Εθνική ΆΑμυνα. Σωστά; Τι λέτε δηλαδή κύριε Βορίδη; Λέτε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων κα, είχανε θέματα με την Εθνική Άμυνα; Αυτό μας λέτε; Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αφήνει βαριές σκιές σε αυτά τα πρόσωπα. Επομένως ουσιαστικά ομολογείτε ότι τις παρακολουθήσεις τις έκανε το κράτος».

«Ο κ. Βορίδης δεν στήριξε τη θέση του πάνω στο ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας αλλά είπε ότι τα θέματα που καλούμαστε να συζητήσουμε ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Με τη μέχρι σήμερα επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η υπόθεση των υποκλοπών και ιδιαίτερα η υπόθεση του predator, είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών», είπε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η βασική επιχειρηματολογία που έχουμε ακούσει από τον κ. Μαρινάκη να χρησιμοποιεί δεκάδες φορές και σε συνεντεύξεις αλλά και στην επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μαρινάκης έχουν πει ότι η υπόθεση των υποκλοπών και ειδικά του predator δεν αφορά κρατικές υπηρεσίες και δεν αφορά διαρροή κρατικών μυστικών. Ταυτόχρονα πριν από λίγες μέρες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο διότι θεώρησε ότι δεν τίθεται ζήτημα κατασκοπείας και δεν τίθεται και ζήτημα διαρροής κρατικών μυστικών. Σήμερα, ο κ. Βορίδης έρχεται και λέει το ακριβώς αντίθετο και μου θυμίζει τη λαϊκή παροιμία “με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω”».

Είναι προφανές ότι η ΝΔ έχει δύο δρόμους να επιλέξει: ή θα αποδεχθεί τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με 120 ψήφους ή θα αποδεχθεί ότι όντως υπάρχει ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας και να υπερψηφίσει την πρόταση της αντιπολίτευσης, είπε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε ότι ο κ. Βορίδης προσήλθε σήμερα στη συζήτηση ως υπερασπιστής της υπόθεσης συγκάλυψης ενός τεράστιου πολιτικού σκανδάλου που έχει διαρρήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύνολο του πολιτικού συστήματος.

Ότι παίζει με τους θεσμούς για μια ακόμα φορά, και ότι χρησιμοποιεί δικονομικά τερτίπια για «α λά καρτ» κλείσιμο και μπάζωμα κάθε υπόθεσης που έρχεται, κατέκρινε την κυβερνητική πλειοψηφία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Σπυρίδων Τσιρώνης. «Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, που για εμάς είναι, εάν είναι θέμα εθνικής Άμυνας ή θέμα κατασκοπείας, μπορείτε να μας απαντήσετε γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει μία κίνηση να βγει η αλήθεια, για το ποιοι κατασκοπεύουν τη χώρα, τους υπουργούς, τους στρατιωτικούς, το μισό υπουργικό συμβούλιο και την αντιπολίτευση;» ρώτησε ο κ. Τσιρώνης και πρόσεθεσε: «Μας προσβάλλει ή επιλογή της πλειοψηφίας, οπότε έρχεται κάποια κατηγορία καταγγελία, να διαλέγουν κάθε φορά έναν ακόμη τρόπο μπαζώματος ή ξεπλύματος των υποθέσεων. [. . .] Εάν εσάς δεν σας προσβάλλει αυτό, σας δηλώνουμε ότι προσβάλλει τουλάχιστον εμάς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πραγματικά δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση από το να αποχωρήσετε. Να ξεβρομίσει το επιτέλους ο τόπος», κατέληξε ο κ. Τσιρώνης.

«Ο κ. Βορίδης είναι ο ίδιος παρακολουθούμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, επομένως είναι μη δικαιούμενο πρόσωπο να μιλάει γι΄αυτό το θέμα», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, αναφορικά με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής στην επικείμενη ψηφοφορία, και σημείωσε πως αν όντως τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, υπάρχουν ζητήματα που «μπαζώθηκαν» και «δεν ερευνήθηκαν ούτε από την κ. Αδειλίνη ούτε από τον κ. Τζαβέλλα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ιδίως ότι η ΝΔ πρέπει να ξεκαθαρίσει αν όντως υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας, αν όντως υπάρχουν ζητήματα που άπτονται στην κατασκοπεία από ξένη χώρα. «Θέτετε ζήτημα πλειοψηφίας 151 ψήφων για να μην γίνει εξεταστική και να μην ερευνηθεί αν υπήρξε ζήτημα κατασκοπείας. Αν όχι, τότε πρέπει να υπερψηφίσετε τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής», είπε ο κ. Καζαμίας και ζήτησε να τοποθετηθούν και όλοι οι παρακολουθούμενοι της «λίστας Μενουδάκου».