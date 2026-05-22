Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος ενός από τους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 54χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον ποταμό Λουδία.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δράσεων Βορείου Ελλάδος. Κατά την επιχείρηση, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικία όπου διέμενε ο ανωτέρω, καθώς και σε περιστερώνα στον εξωτερικό χώρο αυτής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασία ηρωίνης, βάρους 70 γραμμαρίων, κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη,

συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,3 γραμμαρίων,

166 ναρκωτικά δισκία».

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.