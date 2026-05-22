Ένας κυνηγός από το Τέξας κατηγορείται ότι μετέτρεψε μια ήσυχη και γραφική περιοχή της πολιτείας σε σκηνή τρόμου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 ελάφια, αποκεφαλίζοντάς τα και αφήνοντας τα ακέφαλα κουφάρια τους σε αυλές και κήπους σπιτιών.

Ο 55χρονος Darrell Maguire από το New Braunfels, φέρεται να κυνηγούσε αρσενικά λευκοουρά ελάφια με βαλλίστρα, πυροβολώντας τα μέσα από το όχημά του.

Σύμφωνα με το Texas Parks and Wildlife Department, στη συνέχεια έκοβε τα κεφάλια των ζώων, πιθανότατα για να κρατήσει τα τρόπαια, και εγκατέλειπε τα ακέφαλα σώματα στις γειτονιές, σοκάροντας τους κατοίκους. Οι φρικιαστικές επιθέσεις φέρονται να έγιναν μέσα σε διάστημα περίπου 11 μηνών, από το φθινόπωρο του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν τουλάχιστον οκτώ ακέφαλα κουφάρια ελαφιών βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε κατοικημένες περιοχές των κομητειών Comal County και Hays County. Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους και οδήγησαν σε μεγάλη έρευνα από τους θηροφύλακες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν χρησιμοποιημένα βέλη βαλλίστρας σε αυλές και βεράντες σπιτιών. Σύμφωνα με τις Αρχές, μέσα στο σπίτι του Maguire βρέθηκαν επίσης στοιχεία που τον συνέδεαν και με άλλα περιστατικά λαθροθηρίας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμα ότι είχε ξεπεράσει το επιτρεπόμενο ετήσιο όριο θήρευσης, σκοτώνοντας πέντε περισσότερα αρσενικά ελάφια από όσα επιτρεπόταν στην περιοχή Bexar County κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου του 2024. Κατά την έρευνα, στο σπίτι του βρέθηκαν επίσης περίπου 5,86 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης αλλά και μαριχουάνα.

Ο Maguire αντιμετωπίζει συνολικά 74 ποινικές κατηγορίες, ανάμεσά τους λαθροθηρία χωρίς άδεια ιδιοκτήτη γης, νυχτερινό κυνήγι λευκοουρών ελαφιών, παράνομο κυνήγι από όχημα σε δημόσιο δρόμο, εγκατάλειψη θηραμάτων χωρίς να διατηρηθούν σε κατάλληλη κατάσταση για κατανάλωση, καθώς και κατοχή ναρκωτικών.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να εκδικαστεί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.