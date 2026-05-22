Άστατο αναμένεται να παραμείνει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο μοτίβο φαίνεται να διατηρείται ακόμη και μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, σήμερα και αύριο αναμένεται η κορύφωση του κύματος αστάθειας, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και να επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας.

Ο ίδιος τόνισε ότι αργά το απόγευμα θα σημειωθούν καταιγίδες σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα θα φτάσουν ακόμη και μέχρι τα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η εποχή ευνοεί την εκδήλωση χαλαζοπτώσεων αλλά και έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Βροχές και καταιγίδες σε διαδοχικά κύματα

Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση, με τα φαινόμενα να εξαπλώνονται στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Η Κυριακή αναμένεται να ξεκινήσει με πιο ήπιο καιρό, όμως από το απόγευμα και μετά θα αναπτυχθούν εκ νέου μπόρες και καταιγίδες, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Από τη Δευτέρα τα φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται σε ένταση και έκταση, χωρίς όμως να εξαφανίζονται πλήρως. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το άστατο μοτίβο θα συνεχιστεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με διαδοχικά περάσματα βροχών και τοπικών καταιγίδων.

Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες εκτιμήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άστατες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να διατηρηθούν.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, το τριήμερο φαίνεται πως θα κυλήσει με αστάθεια, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείονται κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Αν και είναι ακόμη νωρίς για πιο αναλυτική εικόνα, όλα δείχνουν ότι το καιρικό μοτίβο των τελευταίων ημερών θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό σε όσους σχεδιάζουν αποδράσεις για το πρώτο μεγάλο τριήμερο του καλοκαιριού, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να παρουσιάζουν συχνές μεταβολές από περιοχή σε περιοχή.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Την ίδια ώρα, ενισχυμένοι βοριάδες θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, με την ένταση των ανέμων να αυξάνεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν προσοχή τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ταξιδιώτες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένονται σήμερα το απόγευμα μπόρες και καταιγίδες, ενώ αύριο προβλέπεται η κορύφωση της αστάθειας. Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, μπόρες και καταιγίδες αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου.