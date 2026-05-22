Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει των ημιτελικών που θα αναδείξουν τους δύο διεκδικητές του ευρωπαϊκού τίτλου. Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε ανοίγουν την αυλαία της διοργάνωσης, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια, σε ένα διήμερο που συγκεντρώνει τα βλέμματα ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης. Παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι, σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται και το εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας που έχει εκπονήσει η Ελληνική Αστυνομία για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης στο T-Center.

Οι αρχές έχουν καθορίσει αναλυτικά τον τρόπο προσέλευσης των φιλάθλων, με στόχο τον πλήρη διαχωρισμό των οπαδών των τεσσάρων ομάδων και την αποφυγή οποιασδήποτε επαφής μεταξύ τους. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να βρίσκονται από τις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», απ’ όπου οι ειδικοί συρμοί θα αναχωρήσουν στις 15:00 με προορισμό το γήπεδο.

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, οι φίλαθλοι θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, ενώ η μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει περίπου στις 14:00. Για τους υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια έχει οριστεί ως σημείο συνάντησης το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η προσέλευση θα αρχίσει στις 14:00, με τα λεωφορεία να αναχωρούν στις 15:45 για τη Βαλένθια και στις 16:00 για τη Ρεάλ.

Τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για το Final Four χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως τα αυστηρότερα των τελευταίων ετών για αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, ισχυρές δυνάμεις ιδιωτικής ασφάλειας βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, ενώ περίπου 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σταδιακά στους χώρους του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών και στις γύρω περιοχές.

Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 600 κάμερες επιτηρούν τους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο ενισχύεται από τη χρήση drones και τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών σκύλων.

Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων και αυξημένη επιτήρηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο ΟΑΚΑ κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού, από το οποίο θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη όλων των δραστηριοτήτων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου αναμένεται έντονη παρουσία φιλάθλων.