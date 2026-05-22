Μια σοκαριστική υπόθεση πολυερωτικής συμβίωσης, βίας και απαγωγής αποκαλύπτεται στο Οχάιο, όπου μια 29χρονη γυναίκα καταδικάστηκε σε 22 χρόνια κάθειρξη ως ο «εγκέφαλος» ενός οργανωμένου ξυλοδαρμού που διήρκεσε ημέρες και κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των συντρόφων της.

Η Μαρτίνα Εσκέδα από το Τολέδο καταδικάστηκε από δικαστήριο της κομητείας Λούκας για τον σχεδιασμό και την καθοδήγηση της επίθεσης εναντίον του Όστιν ΜακΚλέλαν, τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα ζούσε σε ένα σπίτι μαζί με τον σύζυγό της και πέντε άνδρες με τους οποίους διατηρούσε ταυτόχρονες σχέσεις, όλοι υπό την ίδια στέγη.

Η απαγωγή και ο βασανισμός

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η Εσκέδα φέρεται να έδωσε εντολή στους πέντε εραστές της να μεταφέρουν τον ΜακΚλέλαν σε ξενοδοχείο Red Roof Inn στο Μάουμι, όπου κρατήθηκε και ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα για περίπου δέκα ημέρες.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι το θύμα δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές και ρόπαλα, υπέστη πολλαπλά κατάγματα και στερήθηκε τροφή και ύπνο κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Το χρονικό

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επεισόδιο στο σπίτι της ομάδας, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ των παρευρισκομένων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Εσκέδα τραυματίστηκε στο χέρι και, σύμφωνα με την ίδια, δυσαρεστήθηκε.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, αντί να αποκαλυφθούν τα πραγματικά γεγονότα, η γυναίκα φέρεται να κατηγόρησε ψευδώς τον ΜακΚλέλαν ότι της προκάλεσε τον τραυματισμό, γεγονός που οδήγησε στην εκδικητική επίθεση.

Ο ΜακΚλέλαν παρέμεινε υπό κράτηση στο ξενοδοχείο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2025, όταν του επετράπη σύντομη έξοδος σε κοντινό κατάστημα. Εκεί κατάφερε να επικοινωνήσει με τρίτο άτομο, το οποίο ειδοποίησε τη μητέρα του.

Η μητέρα του έσπευσε στο σημείο και ειδοποίησε τις Αρχές. Η αστυνομία τέθηκε σε επιτήρηση της περιοχής και προχώρησε στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων πριν επιχειρήσουν να διαφύγουν.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν

Η 29χρονη καταδικάστηκε σε 8 χρόνια για απαγωγή πρώτου βαθμού και σε δύο επιπλέον ποινές 7 ετών για κατηγορίες δεύτερου βαθμού επίθεσης, οι οποίες θα εκτιθούν διαδοχικά.

Ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι υπόλοιποι άνδρες έλαβαν διαφορετικές ποινές. Ένας ακόμα κατηγορούμενος αναμένεται να δικαστεί ξεχωριστά την επόμενη εβδομάδα.

Στο δικαστήριο, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική της ηλικία και μεγάλωσε σε δομές φιλοξενίας, κάτι που, όπως ειπώθηκε, επηρέασε τη συναισθηματική της ανάπτυξη.

Η ίδια, στην απολογία της, παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να σταθεί διαφορετικά απέναντι στο θύμα, εκφράζοντας μεταμέλεια για τη συμπεριφορά της.

Ο ΜακΚλέλαν, σύμφωνα με δήλωσή του στο δικαστήριο, εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες λόγω της κακοποίησης, ενώ, όπως ανέφερε, δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στους κατηγορούμενους.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν στο δικαστήριο ότι υπέστη σοβαρά και εκτεταμένα τραύματα σε όλο του το σώμα κατά τη διάρκεια της κράτησης, σύμφωνα με την Daily Mail.