Ένταση σημειώθηκε στον ημιτελικό του «J2US» ανάμεσα στον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Σταμάτη Φασουλή, μετά την κριτική που δέχθηκε ο δημοσιογράφος για την εμφάνισή του στη σκηνή.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης φάνηκε να ενοχλείται από τα σχόλια του κριτή, με αποτέλεσμα η συζήτηση να πάρει πιο αιχμηρή τροπή. Μάλιστα, ο Σταμάτης Φασουλής απάντησε σε έντονο ύφος, λέγοντάς του: «Αν περίμενα, αγόρι μου, να μάθει ο κόσμος από σένα ποιος είμαι, θα είχα χάσει πολλά, δεν θα ήμουν εδώ τώρα».

Στη συνέχεια, ο Χάρης Λεμπιδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το σόου μαζί με τη Φαίη Θεοχάρη, πριν παρουσιάσουν το δεύτερο τραγούδι τους. Η αντίδραση του Σταμάτη Φασουλή ήταν άμεση, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Να φύγετε, στο καλό».

Ο Σταμάτης Φασουλής τόνισε ότι η παραμονή τους οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στη στήριξη του κοινού, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν αιχμηρές κουβέντες on air, ανεβάζοντας την ένταση στον ημιτελικό.

Το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου

«Οι ρόλοι είναι καθορισμένοι. Ο Χάρης Λεμπιδάκης έφτασε στο σημείο να διεκδικεί να μη του κάνει κανείς κριτική», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».