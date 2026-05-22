Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να γράφει ιστορία στην EuroLeague. Με τη φετινή παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four, ο έμπειρος τεχνικός φτάνει τις επτά συμμετοχές στην τελική τετράδα της διοργάνωσης, επίδοση που τον καθιστά τον Έλληνα προπονητή με τις περισσότερες παρουσίες στην ιστορία του θεσμού.

Παράλληλα, στο Final Four του T-Center θα επιχειρήσει να προσθέσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο στο παλμαρέ του, διπλασιάζοντας τις κατακτήσεις του στη διοργάνωση.

Από το Λονδίνο του 2013 μέχρι σήμερα

Η πρώτη συμμετοχή του Μπαρτζώκα σε Final Four συνδυάστηκε με την κορυφαία στιγμή της προπονητικής του καριέρας. Το 2013 στο Λονδίνο οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας τον τίτλο και παράλληλα γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας head coach που σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η επιτυχία εκείνη τον καθιέρωσε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια διαδρομή γεμάτη διακρίσεις.

Η υπέρβαση με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν

Τρία χρόνια αργότερα, το 2016, επέστρεψε στο Final Four με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες ευρωπαϊκής ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Η ρωσική ομάδα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης στο Βερολίνο, όπου αποκλείστηκε από την πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 88-81. Παρά τον αποκλεισμό, η πορεία εκείνης της ομάδας θεωρήθηκε τεράστια υπέρβαση, με αρκετούς από τους πρωταγωνιστές της να εξαργυρώνουν τις εμφανίσεις τους με σημαντικές μεταγραφές και μεγάλα συμβόλαια τα επόμενα χρόνια.

Η εποχή της συνέπειας στον Ολυμπιακό

Η δεύτερη παρουσία του Μπαρτζώκα στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε από πρωτοφανή σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2022 έως και το 2026 οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ανελλιπώς στο Final Four, καταγράφοντας πέντε συνεχόμενες παρουσίες στην κορυφαία τετράδα της EuroLeague.

Η συγκεκριμένη επίδοση επιβεβαιώνει τη διαρκή παρουσία του συλλόγου ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης, ακόμη κι αν η κατάκτηση του τροπαίου δεν ήρθε στα τέσσερα προηγούμενα Final Four. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε επανειλημμένα κοντά στην κορυφή, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με τον τίτλο.

Παρόλα αυτά, η σταθερή συμμετοχή στην ελίτ της διοργάνωσης αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό επίτευγμα για τον σύλλογο και τον προπονητή του.

Οι επτά παρουσίες του Μπαρτζώκα σε Final Four

2013 – Ολυμπιακός (Κατάκτηση EuroLeague)

2016 – Λοκομοτίβ Κουμπάν

2022 – Ολυμπιακός

2023 – Ολυμπιακός

2024 – Ολυμπιακός

2025 – Ολυμπιακός

2026 – Ολυμπιακός



Οι Έλληνες προπονητές με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four

Με επτά παρουσίες σε Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται πλέον μόνος στην κορυφή της λίστας των Ελλήνων προπονητών με τις περισσότερες συμμετοχές στην τελική φάση της EuroLeague.

Ακριβώς πίσω του βρίσκεται ο Δημήτρης Ιτούδης με έξι παρουσίες και δύο κατακτήσεις του τροπαίου, ενώ από δύο συμμετοχές μετρούν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος οδήγησε τη Μονακό στο πρώτο Final Four της ιστορίας του ως προπονητής.

Προπονητής Συμμετοχές σε Final Four Ομάδες Γιώργος Μπαρτζώκας 7 Ολυμπιακός, Λοκομοτίβ Κουμπάν Δημήτρης Ιτούδης 6 ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε Γιάννης Σφαιρόπουλος 2 Ολυμπιακός Παναγιώτης Γιαννάκης 2 Ολυμπιακός Βασίλης Σπανούλης 1 Μονακό

Το φετινό Final Four προσφέρει στον Γιώργο Μπαρτζώκα μία ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης. Έχοντας ήδη σπάσει το ελληνικό ρεκόρ συμμετοχών, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή κατάκτηση της καριέρας του και η επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, για πρώτη φορά μετά το 2013.