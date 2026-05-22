Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μιλώντας σε podcast της Cyprus Times, ρωτήθηκε από τον Μανώλη Καλατζή γιατί δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στις παρεμβάσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και γιατί αρκετοί υποψήφιοι του πολιτικού του χώρου δυσκολεύονται να εκφραστούν στη μητρική τους γλώσσα.

Φειδίας Παναγιώτου: «Ενόχλησε η κυπριακή διάλεκτος;»

Μανώλης Καλατζής: «Αυτό δεν είναι κυπριακή διάλεκτος»

Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν είναι δηλαδή τα κυπριακά η μητρική μου γλώσσα;»

Μανώλης Καλατζής: «Δεν είναι κυπριακά αυτά, μιλάτε ένα συνοθίλευμα κυπριακών-αγγλικών»

Φειδίας Παναγιώτου: «Εμείς στη νεολαία, έτσι μιλάμε, με αργκό»

Μανώλης Καλατζής: «Όχι, δεν είναι αργκό»

Φειδίας Παναγιώτου: «Είναι, απλά βάζουμε και αγγλικά μέσα, έτσι είναι. Είναι κυπριακή διάλεκτος»

Στη συνέχεια, ο Κύπριος ευρωβουλευτής τόνισε ότι αισθάνεται υπερήφανος που μιλά αγγλικά στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς έτσι -όπως είπε- τον καταλαβαίνουν περισσότεροι και μπορεί να εκφράζεται πιο αποτελεσματικά.

«Μιλάω στο ευρωκοινοβούλιο αγγλικά, διότι αν δεις την πραγματικότητα του ευρωκοινοβουλίου, εκεί υπάρχουν μεταφραστές και στη μετάφραση χάνεται όλο το νόημα. Λες κάτι με τόσο πάθος και η μετάφραση δεν μπορεί να το μεταφέρει. (…) Όταν τους μιλάς αγγλικά -που μιλά το 99% των ευρωβουλευτών- εκείνη τη στιγμή θα σε ακούσουν. Άρα, εγώ δεν είμαι εκεί για να κάνω “σόου” και να δείξω τα ελληνικά μου. Μιλάω στα αγγλικά επειδή θέλω να επηρεάσω τους ευρωβουλευτές που είναι εκεί, αυτός είναι ο λόγος. Την ώρα που μιλάω εγώ στα αγγλικά -θέλω να το προσέξετε αυτό κάποια στιγμή- όλοι σχεδόν κάθονται και με ακούν. Όταν μιλάνε οι υπόλοιποι κανένας δεν ακούει».

(Δείτε το απόσπασμα στο 1:22:20):