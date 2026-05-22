Η τελική μορφή μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya την Παρασκευή. Το δίκτυο εξασφάλισε αποκλειστικά τους βασικούς όρους του προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη παύση των εχθροπραξιών, καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα μέσα σε επτά ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσχέδιο περιλαμβάνει άμεση, συνολική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προβλέπεται αμοιβαία δέσμευση των δύο πλευρών να μην στοχοποιούν στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, ενώ γίνεται λόγος για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του «πολέμου των μέσων ενημέρωσης».

Το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών. Επιπλέον, προβλέπονται εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν, καθώς και η δημιουργία κοινού μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και την επίλυση πιθανών διαφορών.

Στους όρους του προσχεδίου αναφέρεται ακόμα ότι οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών από την εφαρμογή της συμφωνίας. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας. Το κείμενο επαναβεβαιώνει επίσης τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένες Πολιτείες, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι υπήρχαν «κάποια θετικά σημάδια» στις συνομιλίες, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ουσιαστικά έκλεισαν για το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε επίσης στο Reuters την Πέμπτη ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας.