Ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε προηγμένα αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας, έπειτα από τη χρήση πολύ περισσότερων πυρομαχικών υψηλής τεχνολογίας για την υπεράσπιση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών με το Ιράν, σε σχέση με τις ποσότητες που χρησιμοποίησαν οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου που επικαλείται η Washington Post.

Η ανισορροπία αυτή, όπως αναφέρουν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα για ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας, αναδεικνύει το βάρος που έχει αναλάβει η Ουάσινγκτον στην αντιμετώπιση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury» και εγείρει ερωτήματα για την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και τις παγκόσμιες αμυντικές τους δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν πάνω από 200 αναχαιτιστικά του συστήματος THAAD για την προστασία του Ισραήλ, σχεδόν το μισό του συνολικού αμερικανικού αποθέματος, καθώς και περισσότερους από 100 πυραύλους SM-3 και SM-6 από ναυτικές μονάδες στην ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 100 πυραύλους Arrow και περίπου 90 συστήματα David’s Sling, ορισμένα εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν για την αναχαίτιση λιγότερο εξελιγμένων επιθέσεων από ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν σε Υεμένη και Λίβανο.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που περιγράφονται στην αμερικανική εφημερίδα αποτυπώνουν σπάνια την πραγματική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. «Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί», ανέφερε η Κέλι Γκριέκο από το Stimson Center, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ επωμίστηκαν το μεγαλύτερο μέρος της αεράμυνας, ενώ το Ισραήλ διατήρησε τα δικά του αποθέματα. Όπως πρόσθεσε, η παραγωγική δυνατότητα των ΗΠΑ δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την κατανάλωση.

Η έλλειψη αναχαιτιστικών έχει προκαλέσει ανησυχία και σε συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, κυρίως την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, που στηρίζονται στην αμερικανική αποτρεπτική ισχύ έναντι της Βόρειας Κορέας και της Κίνας. «Το κόστος αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα μέτωπα που δεν έχουν σχέση με το Ιράν», σημείωσε η ίδια αναλύτρια.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών και την ισχύ της πολυεπίπεδης ισραηλινής αεράμυνας, ωστόσο οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου δείχνουν μια πιο άνιση κατανομή βαρών. Όπως ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περίπου 120 περισσότερα αναχαιτιστικά και αντιμετώπισαν διπλάσιο αριθμό ιρανικών πυραύλων.

Σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων, όπως έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αναχαιτιστικών, καθώς το Ισραήλ έχει θέσει ορισμένες μονάδες αεράμυνας εκτός λειτουργίας για συντήρηση. «Η ανισορροπία πιθανότατα θα ενταθεί αν ξαναρχίσουν οι μάχες», ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το Πεντάγωνο, σε ανακοίνωσή του, υπερασπίστηκε τη διαχείριση των στρατιωτικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι τα αναχαιτιστικά αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας, στο οποίο συμμετέχουν και άλλα μέσα όπως μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιμετώπισης drones. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «μοιράστηκαν ισότιμα το βάρος» στην επιχείρηση «Epic Fury».

Ανάλογη θέση εξέφρασε και η ισραηλινή πλευρά, τονίζοντας ότι η συνεργασία υπήρξε στενή και συντονισμένη σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει πιο έντονη εξάρτηση από την αμερικανική αεράμυνα, γεγονός που επαναφέρει συζητήσεις για την ισορροπία δυνάμεων και τα όρια των αμερικανικών αποθεμάτων.