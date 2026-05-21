Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρπάζει την ευκαιρία να πλήξει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης, καθώς η δημοτικότητα της κυβέρνησης δοκιμάζεται στο εσωτερικό μέτωπο, με το Κρεμλίνο να κλιμακώνει τις προσπάθειές του για να επιταχύνει την πολιτική φθορά του Μερτς, ενισχύοντας παράλληλα τις φιλορωσικές δυνάμεις της γερμανικής ακροδεξιάς, με αιχμή του δόρατος το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).



Ο Μερτς αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, έναν από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς αντιπάλους του Ρώσου προέδρου. Με τη γερμανική οικονομία να παρουσιάζει σοβαρές αρρυθμίες και το AfD να καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, η Μόσχα επιχειρεί να αποκτήσει έναν ισχυρό σύμμαχο στην καρδιά της Ευρώπης.



Η στρατηγική του Πούτιν ξεδιπλώνεται τόσο σε οικονομικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Πρόσφατα διέκοψε τις παραδόσεις πετρελαίου από το Καζακστάν προς την ανατολική Γερμανία μέσω ρωσικού αγωγού, ενώ παράλληλα πρότεινε τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως πιθανό διαμεσολαβητή για την ειρήνη στην Ουκρανία, μια κίνηση που στοχεύει άμεσα στο να διχάσει τη γερμανική κοινή γνώμη. Επιπλέον, το Κρεμλίνο κάλεσε στελέχη του AfD στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.



Η ρωσική προπαγάνδα παρουσιάζει τον Μερτς ως αναποτελεσματικό και αποκομμένο από την πραγματικότητα, χαρακτηρίζοντας την άρνησή του να αποκαταστήσει τις ενεργειακές σχέσεις με τη Μόσχα ως «οικονομική αυτοκτονία» για τη χώρα. Αυτά τα αφηγήματα βρίσκουν ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στην πρώην ανατολική Γερμανία, όπου οι τοπικές εκλογές του Σεπτεμβρίου θεωρούνται από αναλυτές ως η μεγάλη ευκαιρία της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει πλήρως το Βερολίνο.



Σύμφωνα με έρευνες, τα δημοσιεύματα που επιτίθενται στον Μερτς μέσω ρωσικών δικτύων έχουν αυξηθεί κατά 25%, επηρεάζοντας ακόμη και τις περιλήψεις που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη στο διαδίκτυο. Από την πλευρά της, η ηγέτιδα του AfD, Άλις Βάιντελ, δηλώνει έτοιμη για διάλογο με τον Πούτιν, ρίχνοντας την ευθύνη για την κρίση στην Ουκρανία.



Το Κρεμλίνο ποντάρει στην επιθυμία των ψηφοφόρων για φθηνό ρωσικό αέριο, προσφέροντας μια απλοϊκή λύση σε μια εξαιρετικά σύνθετη παγκόσμια γεωπολιτική εξίσωση, σύμφωνα με το Politico.