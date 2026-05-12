Αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, να συντονίσει συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, ο οποίος άλλωστε ποτέ δεν καταδίκασε δημόσια τη ρωσική εισβολή. Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη στήριξη των ΗΠΑ, να είχαν βαλτώσει, υπάρχει και πάλι κινητικότητα καθώς η προσέγγιση Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του και η συνάντησή τους την Πέμπτη, ενδεχομένως να αλλάξει τις ευρύτερες διεθνείς ισορροπίες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να συζητήσει το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε να δει να ξεκινά τις συνομιλίες με την Ευρώπη, ο Πούτιν είπε ότι προσωπικά θα προτιμούσε τον Σρέντερ, ο οποίος ηγήθηκε της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005 και παρέμεινε κοντά στον ηγέτη του Κρεμλίνου μετά την αποχώρησή του από την εξουσία.

Μία ημέρα αργότερα, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι ο τετραετής πόλεμος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα ή σε ουδέτερη χώρα.

Μιλώντας μετά τους εορτασμούς του Σαββάτου για την Ημέρα της Νίκης, που σηματοδοτεί τη νίκη της Ρωσίας επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντήσει τον Ζελένσκι μόνο αφού έχουν ήδη συμφωνηθεί οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο 82χρονος πρώην ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος υπηρέτησε ως καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, επικεντρώνοντας τους πολιτικούς του στόχους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη μείωση της ανεργίας, τη φιλελευθεροποίηση των γερμανικών νόμων περί ιθαγένειας, τον περιορισμό της πυρηνικής ενέργειας και την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Οι διαφωνίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ προκάλεσαν σοβαρή ρήξη στις γερμανοαμερικανικές σχέσεις το 2003, όταν η Γερμανία τάχθηκε μαζί με τη Γαλλία και τη Ρωσία κατά της στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα.

Μετά την αποχώρησή του από την εξουσία το 2005, ο Σρέντερ ανέλαβε σχεδόν αμέσως θέση προέδρου σε μια γερμανορωσική κοινοπραξία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα. Κατείχε σημαντικούς ρόλους σε ρωσικά ενεργειακά έργα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στους αγωγούς Nord Stream και στο διοικητικό συμβούλιο της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, θέση από την οποία αποχώρησε το 2022.

Παρότι εγκατέλειψε αυτόν τον ρόλο, ο πρώην καγκελάριος παρέμεινε κοντά στον Πούτιν, διαφοροποιούμενος από τους περισσότερους δυτικούς ηγέτες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και δεχόμενος έντονη κριτική στη Γερμανία.

Ο Σρέντερ χαρακτήρισε τον Πούτιν «άψογο δημοκράτη» το 2004, δηλώνοντας ότι είναι «απόλυτα πεπεισμένος πως ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να μετατρέψει τη Ρωσία σε δημοκρατία και ότι το κάνει από βαθιά προσωπική πεποίθηση».

Ο Σρέντερ επέκρινε τις κινήσεις επιβολής κυρώσεων και αποπομπής της Ρωσίας από την Ομάδα των Οκτώ, ενώ υποστήριξε ακόμη και το επιχείρημα του Κρεμλίνου που συνέκρινε την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία με την επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο της Σερβίας το 1999, την οποία ο ίδιος είχε συμβάλει να πραγματοποιηθεί ως καγκελάριος της Γερμανίας.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, αντέδρασε με επιφύλαξη στην πρόταση του Πούτιν.

«Αν δώσουμε στη Ρωσία το δικαίωμα να ορίσει διαπραγματευτή εκ μέρους μας, αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα σοφό», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τις συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

«Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ υπήρξε υψηλόβαθμος λομπίστας για ρωσικές κρατικές εταιρείες. Είναι λοιπόν σαφές γιατί ο Πούτιν θέλει εκείνον, ώστε στην ουσία να βρίσκεται και στις δύο πλευρές του τραπεζιού», πρόσθεσε.

Η Γερμανία απέρριψε την πρόταση του Πούτιν. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι Γερμανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την πρόταση μη αξιόπιστη, επειδή η Ρωσία δεν έχει αλλάξει καμία από τις θέσεις της. Στο βιβλίο του Klare Woerter, «Ευθύς Λόγος», ο Σρέντερ μίλησε για τη σχέση του με τον Ρώσο ηγέτη, ο οποίος εργαζόταν ως κατάσκοπος της KGB στην τότε Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία του 1980 και μιλά άπταιστα γερμανικά.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για μια φιλία είναι μια κοινή γλώσσα», είπε ο Σρέντερ, ο οποίος έχει δύο υιοθετημένα παιδιά από τη Ρωσία. Η φιλία τους, όπως άλλωστε φάνηκε, συνέχισε να ενδυναμώνεται με τα χρόνια.