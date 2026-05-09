Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στη Μ. Ανατολή, καθώς αν αυτό δεν συμβεί, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι.

Είπε ότι είναι ευγνώμων απέναντι στις ΗΠΑ που μεσολάβησαν για τη διευκόλυνση των συνομιλιών με την Ουκρανία, τόνισε ωστόσο ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα του και την Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία πρόταση από την Ουκρανία σχετικά με τη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Ερωτηθείς αν ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, είπε ότι η προτιμώμενη προσωπικότητα για τον ίδιο θα ήταν ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Χαρακτήρισε τέλος ως κάτι «λογικό» τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Αρμενία για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, αφότου φιλοξένησε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.