Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι ρωσικό drone κρούσης έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της χώρας, στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και τον Δούναβη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Romanian media confirms a drone struck a residential building in Galați, near the Ukraine border.



The fire's out, two people are lightly injured, and about 70 residents were evacuated.



Wreckage points to a Russian Geran-2.

Παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε στην εισβολή στην επικράτεια της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι το σύνολο της γόμωσης του ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά, πάντως μπόρεσαν να βγουν από το διαμέρισμα με ίδια μέσα και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου για εκδορές.

Στην Ουκρανία, κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια τη νύχτα, ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.