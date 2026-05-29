Η ΕΛ.ΑΣ. και η Πυροσβεστική διεξάγουν μια εκτεταμένη διαδικασία καταγραφής πολεμικών καταφυγίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, στόχος είναι να διαπιστωθεί ποια σημεία θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται με διακριτικότητα αλλά και αυξημένη προσοχή, την ώρα που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προκαλούν εύλογη ανησυχία και επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο ζητήματα πολιτικής προστασίας και ετοιμότητας.

Παρότι αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή για τη χώρα, η συνεχής κλιμάκωση εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η αυξανόμενη χρήση drones σε πολεμικές επιχειρήσεις και η γενικότερη αίσθηση αστάθειας που πλησιάζει όλο και περισσότερο την Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, ακόμη και σε επίπεδο πρόληψης.