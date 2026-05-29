Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τον 27χρονο απατεώνα που προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια τα νοίκιαζε, καθώς τα 21 άτομα που εξαπάτησε μέσα σε δύο ημέρες έχουν ενεργό μισθωτήριο στο Taxisnet για το ίδιο σπίτι.

Ένα από τα συγκεκριμένα θύματα, μιλώντας στο Live News, είπε: «Μας ζήτησε να στείλουμε τα λεφτά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, όχι μετρητά, και μας έστειλε στο Taxisnet το μισθωτήριο. Διαβάζοντας το μισθωτήριο, το αποδεχτήκαμε και καταθέσαμε τα χρήματα. Μετά από δύο ημέρες εξαφανίστηκε. Πηγαίνοντας στο διαμέρισμα, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είπε ότι δεν νοικιάζεται κανένα διαμέρισμα».

Επίσης, πρόσθεσε πως «έχουμε μισθωτήριο το οποίο είναι ενεργό στο Taxisnet και δεν μπορούμε να το άρουμε. Μόνο ο ιδιοκτήτης μπορεί».

Νέες μαρτυρίες

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, τα θύματα του ενδεχομένως ξεπερνούν τα 70 άτομα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Ένα από τα θύματα του, δήλωσε ότι «ο συγκεκριμένος κύριος είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε τα ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία απάτη.

»Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένας νεαρός περίπου στα 20 – 25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει».

«Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση. Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν την στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία», πρόσθεσε στη συνέχεια.