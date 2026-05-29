Το περιστατικό του 2016 κατά τη διάρκεια ιδιωτικής πτήσης, το οποίο οδήγησε στο διαζύγιο την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ, συνεχίζει να παράγει δικαστικές εξελίξεις, με τον μεγαλύτερο γιο του πρώην ζευγαριού να προχωρά σε πλήρη αποκοπή του πατρικού του επωνύμου.

Ο 24χρονος Μάντοξ, τον οποίο η ηθοποιός είχε υιοθετήσει από την Καμπότζη το 2002, στράφηκε στη δικαιοσύνη ζητώντας την επίσημη τροποποίηση των εγγράφων του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στην αίτησή του για την αλλαγή του ονόματός του σε Μάντοξ Τσίβαν Τζολί, ο νεαρός επικαλέστηκε αποκλειστικά «προσωπικούς λόγους», χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το χρονικό της ρήξης στην ιδιωτική πτήση

Η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της οικογένειας και τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η Αντζελίνα Τζολί έχει υποστηρίξει νομικά ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης πτήσης ο Μπραντ Πιτ επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στην ίδια και στα παιδιά τους, ισχυρισμούς που ο ηθοποιός έχει αρνηθεί.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφερόταν ότι ο ηθοποιός είχε έρθει σε ένταση με τον Μάντοξ, ο οποίος τότε ήταν 15 ετών, και ότι υπήρξε σωματική επαφή. Παρά τις καταγγελίες, οι ομοσπονδιακές αρχές δεν είχαν προχωρήσει σε ποινική δίωξη εις βάρος του ηθοποιού.

Το γεγονός αυτό οδήγησε τη δικαστική μάχη σε βάθος χρόνου. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014 μετά από μακροχρόνια πορεία, διαλύθηκε ουσιαστικά λίγες ημέρες μετά το συμβάν, όταν η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου ζητώντας την πλήρη επιμέλεια των έξι παιδιών τους. Αν και ο χωρισμός οριστικοποιήθηκε νομικά το 2019, οι προστριβές δεν σταμάτησαν.

Η στάση των υπόλοιπων παιδιών και η αλλαγή στους τίτλους ταινιών

Η απόφαση του Μάντοξ αποτελεί μέρος μιας συνολικής τάσης που ακολουθούν και τα υπόλοιπα αδέλφια του. Η Σιλό, αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, προχώρησε σε νόμιμη αλλαγή του ονόματός της, αφαιρώντας το «Πιτ» και κρατώντας μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Παράλληλα, η Ζαχάρα και η Βιβιέν χρησιμοποιούν ήδη δημόσια μόνο το επώνυμο Τζολί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες δικαστικές διαδικασίες.

Η πρόθεση του Μάντοξ είχε αποτυπωθεί πρόσφατα και στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Ενώ στη βιογραφική ταινία «Maria» για τη Μαρία Κάλλας εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής με το διπλό του επώνυμο, στους τίτλους τέλους της επόμενης ταινίας με τίτλο «Couture», όπου βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας του, επέλεξε να αναγραφεί αποκλειστικά ως Μάντοξ Τζολί.

Από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ αφήνεται να εννοηθεί ότι η επαφή του με τα ενήλικα παιδιά είναι ανύπαρκτη, ενώ η επικοινωνία με τα μικρότερα έχει περιοριστεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Αντίθετα, η πλευρά της Τζολί υποστηρίζει ότι η στάση των παιδιών είναι καθαρά δική τους επιλογή και άμεση συνέπεια της συμπεριφοράς του ίδιου του πατέρα τους.