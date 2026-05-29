Ένας ιερέας εγκατέλειψε το όνειρό του να γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος, καθώς ακολούθησε την καρδιά του και παντρεύτηκε την καθηγήτρια αγγλικών από το Κίεβο που ερωτεύτηκε.

Ο πατέρας Λάζαρος και η πρεσβυτέρα Μαρίνα Ζαζένκο είναι μαζί από το 2019 και γνωρίστηκαν τυχαία στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η Ζαζένκο λάτρευε τα ταξίδια και επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη για να δει από κοντά τον εμβληματικό ναό. Εκεί γνώρισε τυχαία τον έρωτα της ζωής της.

Το δεύτερο ραντεβού, λοιπόν, ήταν στο Κίεβο, όπου αρραβωνιάστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ιωνά και το τρίτο ραντεβού τους ήταν στο Αμύνταιο, όπου παντρεύτηκαν.

Σήμερα έχουν δημιουργήσει την οικογένειά τους και ζουν μια ευτυχισμένη ζωή στο Άργος Ορεστικό, όπου η Μαρίνα παραδίδει μαθήματα αγγλικών μέσω διαδικτύου, ενώ για τον πατέρα Λάζαρο άνοιξαν, όπως λέει, οι δρόμοι του Θεού μετά το γάμο του με την πρεσβυτέρα.