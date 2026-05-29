Στα μέσα της εβδομάδας ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του πολιτικό εγχείρημα, δηλώνοντας έτοιμος να κατέβει στην πολιτική με την «ΕΛΑΣ», την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» καθώς αυτό το όνομα επέλεξε για το κόμμα του, εκπλήσσοντας πολλούς. Από τα πρώτα λεπτά που ακούστηκε το «ΕΛΑΣ» πολλοί έσπευσαν να το σχολιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραλληλίζοντάς το είτε με την «Ελληνική Αστυνομία», είτε με τον «Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό» των χρόνων της Κατοχής. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να αναφέρουν πως το «ΕΛΑΣ» δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για πολιτικό φορέα και καλό θα ήταν να το μπλοκάρει ο Άρειος Πάγος.

Η ίδια η εκπρόσωπος Τύπου του φορέα Θεώνη Κουφονικολάκου δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση του Σκάι πως «θα με εξέπληττε εάν ο Άρειος Πάγος προέβαινε σε μια τέτοια κίνηση. Η νομοθεσία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί ένα όνομα είναι συγκεκριμένη». Τι προβλέπει λοιπόν η νομοθεσία;

Ας το δούμε αναλυτικά: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012) απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος και εμβλήματος ή σήματος κόμματος:

α) συμβόλου θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας,

β) του στέμματος,

γ) συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σ’ αυτό.

Παράλληλα απαγορεύεται η ονομασία και το έμβλημα κόμματος να προκαλούν σύγχυση ή πλάνη στο εκλογικό σώμα σε σχέση με ήδη υπάρχοντα κόμματα, συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων ή μεμονωμένους υποψηφίους.

Το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου προχωρά σε αυτεπάγγελτο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένα κόμμα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του ονόματος και της καθόδου στις εκλογές.

Για να κατοχυρωθεί επίσημα το όνομα ενός κόμματος, πρέπει να κατατεθεί δήλωση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. ο όνομα και το έμβλημα δηλώνονται στον Εισαγγελέα από τον εκπρόσωπο του κόμματος το αργότερο εντός 9 ημερών από την προκήρυξη των εκλογών και από τη στιγμή που δηλώνονται έγκυρα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το κόμμα αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να χρησιμοποιήσει το όνομα «ΕΛΑΣ» είχε «κλειδώσει» αρκετές εβδομάδες πριν τη δημόσια παρουσίαση, έπειτα από έναν κύκλο εσωτερικών διαβουλεύσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να είχε ενημερώσει για τις τελικές του αποφάσεις έναν στενό πυρήνα συνεργατών κάποιοι εκ των οποίων εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους.

Γνώριζαν εξαρχής πως πρόκειται για μια επιλογή που θα προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση, λόγω των πολλαπλών αναγνώσεων που φέρει το συγκεκριμένο ακρωνύμιο. Παρά ταύτα, ο προβληματισμός αυτός όχι μόνο δεν θεωρήθηκε αποτρεπτικός, αλλά αντιμετωπίστηκε ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί άμεσος επικοινωνιακός αντίκτυπος και να τεθεί το νέο κόμμα στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας από την πρώτη στιγμή.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το όνομα κρατήθηκε απολύτως μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή, με το επιτελείο να αποφεύγει οποιαδήποτε διαρροή. Ακόμη κι όταν ξεκίνησε η εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι δεν είχαν ενημερωθεί για το όνομα. Το έμαθαν όταν δημοσιοποιήθηκε ανοικτά, πάνω στη σκηνή. Η επιλογή αυτή επέτρεψε στον Αλέξη Τσίπρα να αιφνιδιάσει τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και την κοινή γνώμη, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό δημοσιότητας αμέσως μετά την ανακοίνωση. Αυτό άλλωστε του είχε προτείνει και η επικοινωνιακή του ομάδα.