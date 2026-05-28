Το οπτικό αποτέλεσμα στην πρόσφατη κεντρική πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην περιοχή του Θησείου έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς η σκηνοθετική επιμέλειά της ανατέθηκε σε ένα πρόσωπο που δεν είχε ανάλογη προηγούμενη εμπειρία.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Buongiorno, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από τις κάμερες και καθοδηγούσε τη ροή της βραδιάς ήταν ο Λάμπης Ζαρουτιάδης, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με τις τεράστιες επιτυχίες του.

Η καλλιτεχνική πορεία του σκηνοθέτη περιλαμβάνει τη σταθερή του συνεργασία με τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου σε σειρές-σταθμούς, όπως το «Λόγω Τιμής», το «Μοβ – Ροζ» και φυσικά το «Η ζωή που δεν έζησα».

Η πρόταση από τον Αιμίλιο Χειλάκη και το «συνοικέσιο»

Η σύνδεση της πολιτικής συγκέντρωσης που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον κόσμο της μυθοπλασίας έγινε μέσω ενός πολύ συγκεκριμένου προσώπου.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον δημιουργό από το 1998 όταν συνεργάστηκαν στο σίριαλ «Η ζωή που δεν έζησα», ήταν εκείνος που έκανε την προσέγγιση.

«Θα ήθελες να αναλάβεις τη σκηνοθεσία της μεγάλης βραδιάς;», ήταν η ερώτηση που του έθεσε ο ηθοποιός, προτείνοντάς του να αναλάβει τα ηνία του event.

Αυτή η παραγωγή αποτέλεσε μια απόλυτη πρεμιέρα για τον Λάμπης Ζαρουτιάδη, καθώς η μέχρι τώρα καριέρα του ήταν επικεντρωμένη αποκλειστικά σε τηλεοπτικά πλατό, βιντεοκλίπ και συνεργασίες με κορυφαίους ηθοποιούς, χωρίς να έχει δοκιμαστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν σε ζωντανή κάλυψη πολιτικής ομιλίας.