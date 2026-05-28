Σοβαρότατες πολιτικές και θεσμικές αναταράξεις προκαλούν στην Ουγγαρία οι αποκαλύψεις και οι έρευνες που αφορούν το σύστημα εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν, με τον νέο πρωθυπουργό Πέτερ Μάγιαρ να εμφανίζεται αποφασισμένος να ανοίξει πλήρως τους φακέλους της προηγούμενης διακυβέρνησης και να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους για υποθέσεις διαφθοράς, υπεξαίρεσης και πολιτικής προστασίας προσώπων που συνδέθηκαν με το καθεστώς Όρμπαν.

Τα τελευταία δημοσιεύματα περιγράφουν μια εικόνα βαθιάς κρίσης στο εσωτερικό του πολιτικού μηχανισμού που κυριάρχησε επί χρόνια στην Ουγγαρία, με το άλλοτε πανίσχυρο μοντέλο εξουσίας του Όρμπαν να δείχνει πλέον σοβαρά σημάδια αποσύνθεσης. Οι εξελίξεις θεωρούνται ιστορικές για τη χώρα, καθώς για πρώτη φορά γίνεται ανοιχτά λόγος για πιθανή ποινική διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με το προηγούμενο κυβερνητικό σύστημα και πρόσωπα που κινούνταν στον στενό κύκλο του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Μάγιαρ έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση έξι ερευνητικών επιτροπών, οι οποίες αναλαμβάνουν να εξετάσουν κρίσιμες υποθέσεις της περιόδου διακυβέρνησης Όρμπαν. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται καταγγελίες περί διαφθοράς, υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος και αδιαφανούς διαχείρισης κρατικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες που συνδέονται με την Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν ήδη πολιτικό σεισμό στη χώρα, καθώς η νέα κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους την έρευνα για το πώς λειτουργούσε επί χρόνια ο μηχανισμός εξουσίας που δημιουργήθηκε γύρω από το κόμμα Fidesz και το περιβάλλον του Βίκτορ Όρμπαν. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά επεκτείνονται και σε επιχειρηματικούς κύκλους που θεωρούνταν στενά συνδεδεμένοι με το προηγούμενο καθεστώς.

Το κλίμα στην Ουγγαρία χαρακτηρίζεται πλέον εκρηκτικό, με πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμα και για συλλήψεις οικονομικών παραγόντων που απέκτησαν τεράστια δύναμη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν. Ο Πέτερ Μάγιαρ εμφανίζεται αποφασισμένος να διαλύσει το σύστημα πολιτικής και οικονομικής επιρροής που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οικοδομήθηκε επί χρόνια μέσα από κρατικές παρεμβάσεις, ευνοϊκές σχέσεις και έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου.

Την ίδια στιγμή, νέες αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της προεδρικής χάρης σε καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το πολιτικό κλίμα γύρω από το σύστημα Όρμπαν. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστια κοινωνική κατακραυγή στην Ουγγαρία και είχε οδηγήσει σε πολιτικές αναταράξεις, όμως οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως δημιουργούν ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν κυβερνητικοί μηχανισμοί και πολιτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν δημόσια από τον Πέτερ Μάγιαρ, η διαδικασία μέσω της οποίας χορηγήθηκε χάρη στον Κ. Έντρε φέρεται να συνοδεύτηκε από πολιτικές πιέσεις και παρασκηνιακές παρεμβάσεις μέσα από κύκλους που συνδέονταν με το κυβερνητικό περιβάλλον του Βίκτορ Όρμπαν. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική, καθώς ο καταδικασμένος είχε κριθεί ένοχος για συγκάλυψη υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ορφανοτροφείο.

Οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο για πολιτικές ευθύνες, αλλά και για πιθανή κατάχρηση θεσμικών διαδικασιών προς όφελος προσώπων που διατηρούσαν σχέσεις με το σύστημα εξουσίας της προηγούμενης κυβέρνησης. Η κοινωνική οργή εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν έγινε γνωστό ότι η χάρη έδωσε στον καταδικασμένο τη δυνατότητα να αποκτήσει ξανά πιστοποιητικό ηθικής επάρκειας και να επιστρέψει στην εργασία του.

Παράλληλα, πολιτικοί αναλυτές και κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το άλλοτε «άτρωτο» μοντέλο εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν καταρρέει πλέον εκ των έσω. Η άνοδος του Πέτερ Μάγιαρ και η σαρωτική πολιτική ενίσχυση του κόμματος Tisza φαίνεται πως άνοιξαν τον δρόμο για την αμφισβήτηση πρακτικών και μηχανισμών που επί χρόνια παρέμεναν ουσιαστικά στο απυρόβλητο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει χωρίς σοβαρά εμπόδια σε θεσμικές αλλαγές, βαθιές έρευνες και πιθανές παρεμβάσεις σε κρίσιμους κρατικούς μηχανισμούς που είχαν ελεγχθεί επί χρόνια από το σύστημα Όρμπαν.

Το πολιτικό περιβάλλον στην Ουγγαρία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς και το ενδεχόμενο να βρεθούν πρώην κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματίες ή πρόσωπα που συνδέθηκαν με το προηγούμενο καθεστώς, ενώπιον της Δικαιοσύνης δεν θεωρείται πλέον ακραίο σενάριο. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η νέα πολιτική ηγεσία επιχειρεί να παρουσιάσει μια συνολική ρήξη με το παρελθόν, δίνοντας έμφαση στη λογοδοσία, στις έρευνες για οικονομικά σκάνδαλα και στη διερεύνηση πιθανών καταχρήσεων εξουσίας που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημάδεψαν την εποχή του Βίκτορ Όρμπαν.